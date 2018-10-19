Розыск: Милиция Бреста ищет преступника, который похитил сейф с деньгами и драгоценностями









«Уроженец г. Джезказган Республики Казахстан, который воспользовавшись доверием своей сожительницы, подобрав момент, когда ее семья находились на праздновании юбилея близкого родственника, проник в дом, откуда похитил сейф с денежными средствами и ювелирными изделиями», – сообщает УВД Брестского облисполкома.





Разыскиваемый ведет разгульный образ жизни, общителен, легко входит в доверие.





Может передвигаться по территории Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан.





Особая примета: имеет татуировку на левом предплечье, длиною от кисти до локтя.



