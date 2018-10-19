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Розыск: Милиция Бреста ищет преступника, который похитил сейф с деньгами и драгоценностями
За предоставление информации, способствующей задержанию преступника, гарантируется вознаграждение. ОВД администрации Ленинского района г. Бреста за совершение хищения в особо крупном разыскивается Миляев Олег Геннадьевич, 03.02.1973 г. р.
«Уроженец г. Джезказган Республики Казахстан, который воспользовавшись доверием своей сожительницы, подобрав момент, когда ее семья находились на праздновании юбилея близкого родственника, проник в дом, откуда похитил сейф с денежными средствами и ювелирными изделиями», – сообщает УВД Брестского облисполкома.
Разыскиваемый ведет разгульный образ жизни, общителен, легко входит в доверие.
Может передвигаться по территории Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан.
Особая примета: имеет татуировку на левом предплечье, длиною от кисти до локтя.
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За предоставление информации, способствующей задержанию преступника, гарантируется вознаграждение. ОВД администрации Ленинского района г. Бреста за совершение...
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