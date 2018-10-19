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В Беларуси отменяют сберегательные книжки
Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь» вносятся изменения в статью 144 Гражданского кодекса. Планируется, что оттуда исчезнет понятие —«сберегательная книжка на предъявителя».
Кроме того, планируется, что из новой редакции Банковского кодекса будут исключены статьи 193 и 195, в которых сказано об использовании сберегательных книжек на предъявителя.
Поэтому банки активно обсуждают вопрос необходимости сберегательных книжек, как инструмента депозитного рынка. Это делается для того, чтобы оценить последствия подобного отказа.
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Проектом Закона «О внесении изменений в некоторые кодексы Республики Беларусь» вносятся изменения в статью 144 Гражданского кодекса. Планируется, что оттуда...
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