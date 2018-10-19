В Беларуси отменяют сберегательные книжки

Кроме того, планируется, что из новой редакции Банковского кодекса будут исключены статьи 193 и 195, в которых сказано об использовании сберегательных книжек на предъявителя.





Поэтому банки активно обсуждают вопрос необходимости сберегательных книжек, как инструмента депозитного рынка. Это делается для того, чтобы оценить последствия подобного отказа.



