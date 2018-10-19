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Восьмое поражение подряд: "зубры" проиграли 6:0

20.10.2018 16:07 — Разное | Партизан  
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Минское «Динамо» разгромно проиграло наихудшей команде КХЛ.

Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в чемпионате КХЛ. Сегодня «зубры» были разгромлены в Новосибирске ХК «Сибирь» - 0:6.

«Динамо» продолжает находиться на последнем месте в Западной конференции с 11 баллами.

 

Следующий матч в гостях против «Барыса».

 
 
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Минское «Динамо» разгромно проиграло наихудшей команде КХЛ.
 
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