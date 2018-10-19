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Восьмое поражение подряд: "зубры" проиграли 6:0
Минское «Динамо» разгромно проиграло наихудшей команде КХЛ.
Минское «Динамо» потерпело восьмое подряд поражение в чемпионате КХЛ. Сегодня «зубры» были разгромлены в Новосибирске ХК «Сибирь» - 0:6.
«Динамо» продолжает находиться на последнем месте в Западной конференции с 11 баллами.
Следующий матч в гостях против «Барыса».
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Минское «Динамо» разгромно проиграло наихудшей команде КХЛ.
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