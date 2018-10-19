Где до сих пор торгуют рабами

пишет life.ru Австралийская правозащитная организация Fundación Walk Free (FWF) опубликовала на днях ежегодно составляемый ею Глобальный индекс рабства The Global Slavery Index, где утверждается, что на современных невольничьих рынках в течение года продаётся не менее четырёх миллионов человек. Наиболее распространено это явление в Азии, Африке и Латинской Америке,life.ru





Ливия: невольники оптом и в розницу





После физического устранения Муаммара Каддафи и наведения силами западных государств "настоящего демократического порядка", оказавшегося на деле хаосом, Ливия превратилась в главный восточный невольничий рынок.





Чтобы подобное заявление не воспринималось как фейк- новость , корреспондент CNN проник в ноябре 2017 на настоящий "аукцион рабочей силы". Американская сеть опубликовала видеоролик, в котором можно было увидеть, как несколько человек были реализованы под стук молоточка и крик "три — продано!"





Современный раб стоит недорого. Судя по сиэнэновскому сюжету — 400 долларов за штуку. Причём беженцы в большинстве случаев сами "записываются в рабы", соглашаясь стать товаром на аукционе: мафия, занимающаяся перевозкой нелегалов через Средиземное море в Европу, предлагает путь "через молоточек аукциониста" в качестве гарантии не только транспортировки, но и будущего трудоустройства в новой жизни.





"Ливийские торги", конечно, вызывают негативную реакцию в мире: многие государства выступают с осуждением "порочной практики продажи людей", но уж очень демонстративными выглядят эти заявления. Хочется вслед за К.С. Станиславским произнести его знаменитое "Не верю!". Когда Руанда, к примеру, говорит о своём желании принять до 30 тысяч ближневосточных и африканских беженцев, "лишь бы они не попали в европейское рабство", оно как-то не выглядит убедительно и воспринимается как пиар и не иначе.





Международная организация по миграции (МОМ) в апреле прошлого года уже выступала с гневными заявлениями о работе рабовладельческих рынков в Северной Африке (по мнению анонимных экспертов, существующих не только в Ливии).





"Продажа людей стала одним из наиболее доходных видов коммерции между мафиями, контролирующими "трафик душ", — отметил глава миссии МОМ в Ливии Отман Белбеси.





Сахель — рабы на все случаи жизни





После того как во второй половине ХХ века в Африке прокатилась волна деколонизации, некоторые западные державы — Франция и США прежде всего — высказали намерения побороться в обретших свободу африканских государствах против терроризма. В результате борьбы, на деле вылившейся в примитивную точечную интервенцию воинских подразделений развитых стран в интересовавшие их регионы Чёрного континента, территорию последнего пересекла широкая полоса зоны развитой работорговли. Наиболее популярного вида коммерции, по признанию прессы интервентов. Полоса протянулась вдоль южной границы Сахары с запада на восток от Атлантики до Красного моря (примерно 4000 км), вобрав в себя так называемую зону Сахель, "цепляющую" такие государства, как Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан и Эритрея.





Согласно данным, обнародованным в январе нынешнего года руководителем марокканского Управления по вопросам миграции и контролю границ Халедом А-Зервали, "террористические группировки в полосе Сахеля постоянно захватывают заложников с целью получения выкупа или, если нет, продажи пленников в рабство".





Годовой оборот средств, получаемых только от торговли рабами между Сахелем и организованной преступностью Марокко, составляет 175 миллионов долларов, а в целом по региону переваливает за миллиард.





Сахельский рынок — многоцелевой, если так можно выразиться: здесь продаются мужчины для труда на плантациях, женщины и девочки для работы в быту и оказания сексуальных утех (некоторых перепродают затем в бордели Европы). Юноши, едва достигшие совершеннолетия, и мальчики на подходе к нему, как правило, приобретаются для участия в военных действиях. Либо в составе террористических группировок, либо в государственных армиях (о детских воинствах пресса предпочитает молчать и власти тоже) для участия в боевых действиях против террористов.





Таиланд — главный пункт работорговли в Азии









Фото © AP Photo / A.M. Ahad





Работорговля в Таиланде началась не сегодня и не вчера — материалы исследователей этой проблемы приводят свидетельства продажи людей в этих местах ещё в 1906 году. В нынешние же времена торговля людьми просто приняла форму "устройства на работу при помощи брокеров". Брокерами выступают, как правило, некоторые полицейские, сотрудники многочисленных служб безопасности (не обязательно государственных) и… спасатели.





Правозащитные организации вроде Human Rights Watch не в состоянии представить обществу точные цифры, но уверенно говорят, что "в течение года невольниками становятся десятки тысяч людей".





Схема работы работорговцев не имеет ничего похожего на ливийскую — всё-таки в азиатской стране работает одно правительство, а не три, как в ближневосточном государстве. Хаоса в Таиланде куда меньше, а организации процесса — куда больше.





В Таиланд валом валят граждане Мьянмы, Камбоджи и даже Бангладеш — в поисках работы. Именно поэтому информация о свободных рабочих руках, которые можно легко сосватать рабовладельцам, в первую очередь попадает полицейским и секьюрити.





Первые перевалочные лагеря потенциальных рабов возникли в стране в 2008 году — в тот самый момент, когда на мир обрушился кризис. Наиболее доходной темой оказалась ситуация с рохинджа — исламским религиозным меньшинством, выдавливаемым властями Мьянмы из страны. Полицейские и спасатели, принимавшие исламских беженцев, очень быстро повернули свою работу на путь личного обогащения: в порядке оказания помощи и в соответствии с государственной схемой спасаемых должны были перенаправлять в Малайзию.





На транспортировку каждого беженца выделялось до 2000 долларов. До конечной точки путешествия перемещаемые, как правило, не добирались: их передавали мафии, поставляющей бесплатных работников на рыболовецкие суда и различные фабрики. К "распиленным" двум тысячам баксов за каждого раба брокеры получали ещё примерно 600–700 долларов.





Данные той же HRW свидетельствуют, что вблизи приморских поселений время от времени находят массовые захоронения "лиц, пропавших без вести, и иностранцев, которых никто не ищет". И тогда в полиции региона проводятся чистки от коррупционеров, а некоторые люди в локальных властных структурах лишаются своих постов.





Мексика: за рабынями — в Тлакскала





Мексика считается страной в Латинской Америке, наиболее населённой рабами. Естественно, что и рынок торговли невольниками здесь более развит, чем где-либо в Новом Свете. Несмотря на то что криминальные структуры страны занимаются всеми видами работорговли, поставляя "кадры" и для процесса производства наркотиков, и для "домашнего" пользования, и для сельхозработ, вне конкуренции здесь — сфера торговли секс-рабынями.





Большинство "товара" готовится и реализуется в самом маленьком штате страны — Тлакскала. Административно штат разбит на 60 округов. 35 из них специализируются в теневой деятельности на поставках секс-рабынь.





Согласно объяснениям главы мексиканской Объединённой комиссии против эксплуатации Росси Ороско, "всё началось для Тлакскала в семидесятых годах прошлого века. Когда вся Мексика начала бурно прогрессировать в сфере промышленности, у этого штата не оказалось никаких ресурсов для индустриализации. И тогда здесь пошли другим путём. А теперь власти вынуждены замалчивать реалии жизни, ведь фактически благополучие штата зависит от сутенёров: чем они богаче, тем больше денег выделяют на строительство школ, больниц и т.д., чтобы казаться добропорядочными людьми. То же самое в других штатах, кстати, делают наркоторговцы. Тлакскала был бы абсолютно нищим штатом, если бы местные жители не промышляли там работорговлей".



