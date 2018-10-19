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Минское "Динамо" сыграло вничью с "Минском"

20.10.2018 16:58 — Разное | Tut.by  
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20 октября возобновился чемпионат Беларуси по футболу, прерывавшийся на игры сборной в Лиге наций. В первый день «Витебск» без проблем обыграл «Днепр».

Погасшее пламя интриги турнира чуток разгорелось после поражения БАТЭ от «Ислочи» в прошлом туре. Догоняющие же свои матчи выиграли, и отставание от лидера снова стало девять баллов.

Конечно, за шесть туров до финиша — это пропасть. Но борисовчане откомандировали в сборную большой десант игроков, сумеют ли они нормально восстановиться перед матчем в субботу против «Городеи»? Которой в первом круге БАТЭ проиграл. Повторят ли «сахарные» подвиг, став командой, которая дважды обыграла чемпионов?


Борисовчане в гости ждут «Городею», которой проиграли в первом круге, после чего был уволен Олег Дулуб. Фото: Александр Какшинский, TUT.BY

Минское «Динамо» сыграло против развеселых «горожан», которые не всегда показывают стабильный футбол, но всегда играют с большим азартом. Так и в матче 25-го тура зрители увидели много забитых голов и, пожалуй, заслуженную для «Минска» ничью, которая оставляет динамовцев на строчку ниже «Витебска».

«Горнякам» предстоит непростой матч против «Немана», брестское «Динамо» продолжит отчаянно цепляться за еврозону, а «Луч» — за зону выживания.

Все игры можно смотреть на VOKA.TV.

20 октября свои матчи сыграют лидеры чемпионата:

ФК «Минск» — «Динамо» (Минск) — 3:3

Минск. 20 октября. Стадион ФК «Минск».

Судьи: Д. Щербаков, А. Гусев, М. Арабей (все — Минск).

ФК «Минск»: Веремко (к), Остроух, Бохашвили, Шевченко, Евдокимов, Бессмертный, Бахар, Ал. Васильев, Матович, Лаврик, Насибулин.

«Динамо» (Минск): Горбунов, Швецов, Галович (к), Яхая, Фатаи (Капленко, 74), Треботич (Николич, 62), Ф. Иванов (Хващинский, 63), Гаврилович, Гуренко, Корзун, Наваловский.

Голы: 0:1 — Фатаи (5). 1:1 — Шевченко (6). 1:2 — Фатаи (45). 2:2 — Насибулин (58). 2:3 — Фатаи (67). 3:3 — Насибулин (33).

Предупреждения: Матович (28), Ф. Иванов (31), Насибулин (63), Галович (64), Николич (83).

Будет дополнено.

БАТЭ — ФК «Городея» — 0:0

Матч начался.

«Шахтер» — «Неман». 19.00.

21 октября тур продолжится еще тремя играми:

ФК «Слуцк» — «Торпедо-БелАЗ». 14.00;

ФК «Смолевичи» — «Ислочь». 16.00;

«Динамо» (Брест) — «Торпедо» (Минск). 18.30;

В понедельник 25-й тур завершится в столице.

«Луч» — ФК «Гомель». 19.00

Положение в чемпионате после первого дня 25-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 23 18 3 2 41 15 57
2 ФК Витебск 24 15 5 4 40 16 50
3 Шахтер 23 14 6 3 32 11 48
4 Динамо (Минск) 23 14 6 3 28 13 48
5 Динамо (Брест) 23 11 8 4 42 24 41
6 Торпедо-БелАЗ 23 12 4 7 25 16 40
7 Неман 24 11 5 8 28 25 38
8 ФК Слуцк 24 11 3 10 25 23 36
9 ФК Гомель 24 7 5 12 14 28 26
10 Ислочь 24 5 9 10 14 28 24
11 ФК Минск 24 5 8 11 25 28 23
12 ФК Городея 24 5 7 12 17 28 22
13 ФК Смолевичи 24 5 6 13 17 29 21
14 Торпедо (Минск) 24 4 6 14 14 32 18
15 Луч 24 3 8 13 20 38 17
16 Днепр 25 2 7 16 13 41 13

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня лидеры чемпионата Беларуси по футболу сыграют свои матчи в 25-м туре.
 
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