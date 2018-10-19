Пострадавшая в ДТП с трактором под Чериковом девушка находится в коме

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавшая пассажирка "Рено", который врезался в плуг трактора в Чериковском районе, находится в коме, сообщила в эфире телеканала СТВ старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяна Старосотникова, сообщает БЕЛТА.

"Состояние 19-летней девушки оценивается как крайне тяжелое, она сейчас находится в реанимационном отделении районной больницы в коме", - сказала Татьяна Старосотникова.

За рулем легкового автомобиля была 40-летняя могилевчанка, ее пассажиры - жительницы города Костюковичи, которые работали и учились в Могилеве. Все они, за исключением 19-летней девушки, погибли на месте. Чтобы достать тела и пострадавшую, понадобилась помощь спасателей.

Трагическое ДТП произошло около 19.00 19 октября на автодороге Могилев - Чериков - Костюковичи. По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело, все обстоятельства выясняют сотрудники ГАИ и Следственного комитета, назначен ряд экспертиз. Водитель трактора задержан, расследование продолжается.-0-