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Белорусский парапланерист упал и получил травмы в Крыму
20.10.2018 17:15 — Разное | Аргументы и факты
Несчастный случай произошел 19 октября на южном склоне горы Клементьева рядом с Коктебелем, сообщает МЧС Крыма.
К спасателям обратились очевидцы и сообщили, что парапланерист упал и получил травмы. На место происшествия выехали три человека, а также бригада скорой медицинской помощи. 26-летнему гражданину Беларуси оказали первую медицинскую помощь. После этого спасатели на носилках доставили пострадавшего к подножью горы, где передали бригаде медиков, пишет
Белорус был доставлен в Феодосийскую городскую больницу.
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Несчастный случай произошел 19 октября на южном склоне горы Клементьева рядом с Коктебелем, сообщает МЧС Крыма.
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