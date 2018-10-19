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Белорусский парапланерист упал и получил травмы в Крыму

20.10.2018 17:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусский парапланерист упал и получил травмы в Крыму
МЧС Крыма

Несчастный случай произошел 19 октября на южном склоне горы Клементьева рядом с Коктебелем, сообщает МЧС Крыма.

К спасателям обратились очевидцы и сообщили, что парапланерист упал и получил травмы. На место происшествия выехали три человека, а также бригада скорой медицинской помощи. 26-летнему гражданину Беларуси оказали первую медицинскую помощь. После этого спасатели на носилках доставили пострадавшего к подножью горы, где передали бригаде медиков, пишет БЕЛТА.

Белорус был доставлен в Феодосийскую городскую больницу.

 
 
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Несчастный случай произошел 19 октября на южном склоне горы Клементьева рядом с Коктебелем, сообщает МЧС Крыма.
 
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