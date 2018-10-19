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100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»

20.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Республиканская акция «Чистый лес» организуется каждый год и собирает тысячи неравнодушных людей.  Корреспонденты «ГП» узнали, как она проходит в Гродненской области.
 
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
 
–  К акции присоединились более 4000 человек. Такими силами будут убраны большие территории, а на площади более 50 гектаров высадим 100 000 новых деревьев, – рассказал заместитель генерального директора по идеологической работе Гродненского ГПЛХО Евгений Герасимович.
 
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
 
Активную помощь в восполнении лесных ресурсов Гродненшины оказали сотрудники Комитета государственного контроля Гродненской области, которые высадили более 5000 елей в лесу рядом с агрогородком Сопоцкин.
 
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
 
– Сотрудники комитета принимают участие в акции уже на протяжении 10 лет. Здорово, что организуются такие мероприятия, и каждый из нас может внести свою лепту в общее дело – сохранение и приумножение лесного богатства страны. Наши сотрудники всегда с удовольствием участвуют в посадке леса, а сегодня еще и такая прекрасная погода, – рассказал председатель Комитета государственного контроля Гродненской области Анатолий Дорожко.
 
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
 
– Весной на этом участке уже садили лес, но погода была засушливая, и многие саженцы не прижились. Сегодня с помощью сотрудников комитета госконтроля восполнили потери, – рассказал помощник лесничего Сопоцкинского лесничества Виталий Алексейчик.
 
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
 
Присоединились к акции «Чистый лес» и сотрудники Управления следственного комитета по Гродненской области, которые наводили порядок в лесу вблизи Брузгов.Участие в республиканской акции приняли также многие организации и предприятия Гродненщины.
 
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
 
 
 
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Республиканская акция «Чистый лес» организуется каждый год и собирает тысячи неравнодушных людей. Корреспонденты «ГП» узнали, как она проходит в Гродненской...
 
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