"Мы не думаем о каких-то решениях". Горди Дуайер не собирается в отставку после 8 поражений подряд

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер заявил, что не думает о возможных решениях руководства после поражения от «Сибири» (0:6), которое стало для клуба восьмым подряд. Об этом он заявил на послематчевой пресс-конференции, которую приводит официальный сайт клуба.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Поздравляю «Сибирь» с победой. Мы говорили о том, как важно хорошо начать матч. Но уже в первой подарили сопернику гол, а совсем скоро получили вторую шайбу. Затем встал вопрос командной дисциплины: заработали 5-минутное удаление, затем еще нескольок… Хотя наш план на игру предусматривал отсутствие нарушений. Когда проводишь столько времени в боксе для штрафников, невозможно победить. Неудачный старт и дисциплина — ключевые факторы поражения.

— У «Динамо» восьмое поражение подряд. Готовы ли вы к жестким решениям руководства?

— Конечно, победы — главное в хоккее. И мы недовольны тем, как складывается ситуация. Но мы не думаем о каких-то решениях. Мы готовились к игре, говорили, как она важна, как важно хорошо начать… И теперь продолжаем думать, что можем поменять, чтобы двигаться вперед.

— В Новосибирске очень шумные болельщики. Это сегодня стало фактором, который помешал «Динамо» показать свою игру?

— Конечно, здесь потрясающая атмосфера. Болельщики делают команду сильнее. И мы знали об этом, готовились. Но результат все равно сводится к тому, как мы сыграли. Думаю, ключевым стал третий гол. Если бы удалось удержать счет 0:2, а потом забросить одну шайбу, то матч мог сложиться иначе.