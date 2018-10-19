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В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

20.10.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

Для первых посетителей в Слуцке открыла свои двери кальянная по франшизе «Мята». В пятницу здесь прошла закрытая вечеринка для приглашённых гостей, а с 20 октября заведение начинает работать для всех желающих.

Несмотря на мелкие недочёты в организации открытия, «Мята» вызвала у гостей приятные впечатления: многие отметили, что кальянная такого уровня привнесёт качественное разнообразие в вечерний досуг случчан.

В меню заведения алкогольные и безалкогольные коктейли, авторские коктейли, напитки, чаи, закуски и кухня соседней пиццерии «Pizza&Coffee». Средняя стоимость кальянов варьируется в пределах 20-25 рублей, набивка подороже может доходить до 35 рублей.

Открытием «Мяты» в Instagram SlutskGorod чаще всего интересовались студенты, которые посещали заведения сети в Минске или слышали про них от своих знакомых. 

График работы кальянной: в четверг и воскресенье - с 16:00 до 02:00, в пятницу и субботу - с 16:00 до 04:00.

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности

В Слуцке открылась кальянная «Мята». Фото, подробности


    Видео: @anatolisavanovich в Instagram


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Для первых посетителей в Слуцке открыла свои двери кальянная по франшизе «Мята». В пятницу здесь прошла закрытая вечеринка для приглашённых гостей, а с 20 октября...
 
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