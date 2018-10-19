На Фестивале легализации конопли в Тбилиси задержали кандидата в президенты Грузии

На Фестивале легализации конопли, который в субботу проводит в парке "Дедаэна" в центре Тбилиси оппозиционная партия "Новый политический центр - Гирчи", полиция задержала одного из ее лидеров, кандидата в президенты Грузии Зураба Джапаридзе. Ранее он выступил против введения ограничений на курение марихуаны в Грузии.

Открывая фестиваль в субботу, он достал из кармана три сигареты-самокрутки, которые, по его словам, были начинены марихуаной, и стал их раздавать присутствующим. При этом, обращаясь к собравшимся Джапаридзе заявил, что его действия противозаконны и он "ожидает реагирования правозащитников", сообщает корреспондент "Интерфакса".

Через несколько минут сотрудники полиции подошли к Джапаридзе, после чего произошло физическое противостояние с его сторонниками, в результате чего были задержаны около 10 человек. Самого же кандидата в президенты усадили в патрульную машину и увезли в неизвестном направлении.

Перед этим в парке "Дедаэна", где еще с утра начали собираться представители этой партии и их сторонники, и где были мобилизованы усиленные наряды полиции, сотрудники МВД с целью обыска задержали председателя "Гирчи" Яго Хвичия и еще одного лидера партии Вахо Мегрелишвили.

Позже организаторы фестиваля сообщили о еще двух задержанных, пришедших на это мероприятие партии в костюмах змея и медвежонка, которые также были доставлены в ближайшее отделение полиции для проведения обыска.

Ранее в партии заявляли, что прийти на фестиваль должны все граждане, которым важна свобода. "Это событие призвано предвосхитить полную легализацию культивирования и применения марихуаны в Грузии", - утверждали активисты "Гирчи", не исключая, что 20 октября они будут даже продавать коноплю. Сам же Джапаридзе пообещал, что на фестивале он собирается совершить "очередной акт неповиновения" и "де-факто осуществить легализацию культивации и продажи марихуаны в этой стране".

Сразу после того, как "Гирчи" анонсировала акцию, МВД начало следствие по частям 2 и 3 статьи 273 прима статьи УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение и реализацию растения конопли или марихуаны. При этом ведомство предупреждало, что, если на фестивале будут иметь место какие-либо правонарушения, полиция примет строгие меры, предусмотренные законодательством Грузии.

Ранее сообщалось, что правительство Грузии представило в парламент пакет законопроектов, состоящий из двух частей. Одна из них определяет строгие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны, которое решением Конституционного суда допускается в личном пространстве. Вторая - предусматривает легальную культивацию конопли на территории страны, ее переработку, а также экспорт марихуаны в медицинских и парфюмерно-косметических целях.

20 сентября парламент Грузии принял в первом чтении законопроект, в котором определены жесткие правовые рамки по максимальному ограничению и пресечению потребления марихуаны. Что касается культивации конопли и экспорта марихуаны, то власти не собираются форсировать эту инициативу, считая, что она получила неправильную интерпретацию в обществе.