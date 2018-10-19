Президенты Казахстана, РФ и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Президенты Казахстана, России и Узбекистана Нурсултан Назарбаев, Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев на неофициальной встрече обсудили актуальные вопросы сотрудничества между странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Узбекистан в рамках СНГ и других международных организаций, говорится в распространенной в субботу информации пресс-службы президента.

Стороны также обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной и международной повестки дня.