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«Это очень сложный и виртуозный концерт»: на закрытии XIII фестиваля Юрия Башмета сыграет Сергей Крылов
Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета опускает занавес. Концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром прозвучит 20 октября на закрытии музыкального форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этот раз на сцену выйдет специально приглашенный гость – всемирно известный скрипач Сергей Крылов. С художественным руководителем фестиваля – Ростиславом Кримером – музыкант сотрудничает уже много лет. Вместе они сыграли не одну премьеру. А сегодняшнее исполнение артистов называют одним из самых сложных и виртуозных.
Сергей Крылов, скрипач:
Это уже 13-й международный фестиваль Юрия Башмета в Минске. В 2018 году его историю пополнили несколько необычных по формату концертов. Впервые выступление артистов состоялось прямо
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«Это очень сложный и виртуозный концерт»: на закрытии XIII фестиваля Юрия Башмета сыграет Сергей Крылов
Новости Беларуси. Фестиваль Юрия Башмета опускает занавес. Концерт Мендельсона для скрипки и фортепиано с оркестром прозвучит 20 октября на закрытии музыкального...
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