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Артистка популярного украинского ТВ-шоу погибла в аварии под Киевом

20.10.2018 17:29 — Разное | СТВ  
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Новости Украины. Утром 20 октября в ДТП под Киевом погибла артистка юмористического шоу Марина Поплавская.  

Как сообщает Национальная полиция Украины, авария случилась около шести утра на 28 километре трассы Киев – Чоп. Водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовиком.  

Артистка популярного украинского ТВ-шоу погибла в аварии под Киевом
Фото: Национальная полиция Украины  

В автобусе находились 14 человек. В результате ДТП погибла женщина. Ещё четыре пассажира получили травмы, пострадавших госпитализировали.  

Возбуждено уголовное дело. Задержан водитель автобуса. Следствие продолжается.  

Позже стало известно, что погибшей в аварии оказалась знаменитая артистка ТВ-шоу Марина Поплавская, а пострадавшими – актёры той же телепередачи. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.  

Артистка популярного украинского ТВ-шоу погибла в аварии под Киевом
Фото: Национальная полиция Украины  

Марина Поплавская родилась в 1972 году в Житомирской области. В юности артистка хотела быть учителем, чего и смогла достичь, начав преподавать русские язык и литературу. В то же время Марина участвовала в музыкальных фестивалях и выступала на телевидении.  

На неделе в Москве погибла популярная блогер Ольга Петрова.  

Мотоциклистка столкнулась с легковушкой – подробнее здесь.  

 
 
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Новости Украины. Утром 20 октября в ДТП под Киевом погибла артистка юмористического шоу Марина Поплавская.   Как сообщает Национальная полиция Украины, авария...
 
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