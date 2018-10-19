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«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

20.10.2018 17:23 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Общереспубликанский субботник 20 октября объединил многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

Осенний субботник поддержали многие жители столицы. Так, навести порядок в парке Победы вышли трудовые коллективы, депутаты и отряды БРСМ – всего более 120 человек.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

Главное сегодня – убрать осеннюю листву и вывезти мусор, подготовить парковую зону к зиме. Территорию в 5 гектаров будут убирать в течение дня. Присоединиться к доброму делу могут все желающие.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

Михаил Батура, председатель Минского городского координационного совета общественных объединений и политических партий:
Я каждый день утром встаю раненько, делаю зарядку. Сегодня сделал зарядку и вот здесь. Физические нагрузки полезны для общества.

«Физические нагрузки полезны для общества»: 20 октября в Беларуси проходит общереспубликанский субботник

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Поскольку я деревенский, то для меня нет проблемы и грабли, и коса, и плуг, и молоток, и топор. Потому что я считаю, что каждый нормальный мужик должен не только засматриваться на красивую женщину, но должен перед ней доказать, что он что-то может сделать руками.

 
 
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Новости Беларуси. Общереспубликанский субботник 20 октября объединил многих белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осенний субботник...
 
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