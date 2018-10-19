Число жертв наезда поезда на толпу в Индии возросло до 61

Новости Индии. Еще 80 человек находятся в больницах, в числе пострадавших много женщин и детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





ЧП произошло во время фестиваля в городе Амритсар на севере страны. В момент трагедии там находились от 500 до 700 человек.





В связи с многочисленными человеческими жертвами глава белорусского государства выразил соболезнования президенту Индии.