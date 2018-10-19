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Во время выборов в Афганистане на избирательных участках прогремели взрывы
Новости Афганистана. Жертвами атак стали десятки человек. Более 30 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участки для голосования открылись в 32 провинциях страны. Граждане выбирают депутатов нижней палаты парламента. Охрану обеспечивают более 70 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих.
Угрозы против проведения выборов неоднократно поступали со стороны радикального движения «Талибан». Однако пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за инциденты.
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Новости Афганистана. Жертвами атак стали десятки человек. Более 30 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участки для...
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