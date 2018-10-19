|
Жительница Лунинца нашла в батоне жуков. Хлебозавод извинился
20.10.2018 18:07 — Разное | Аргументы и факты
Батон «Тимковский» жительница купила в одном из магазинов города.
Причем по внешнему виду батон не вызывал никаких опасений. Но уже дома, разрезав хлебобулочное изделие, она заметила что-то тёмное. Это были жучки. А сам батон имел запах плесени, пишет сайт
На следующий день женщина приобретала такой же батон, но уже в магазине «Евроопт» — снова с жуками и с запахом плесени.
Покупателям на Лунинецком хлебозаводе приносят извинения. По данному факту провели разбирательство и приняли меры, чтобы такое больше не повторялось.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупателям на Лунинецком хлебозаводе приносят извинения. По данному факту провели разбирательство и приняли меры, чтобы такое больше не повторялось.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)