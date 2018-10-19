Жительница Лунинца нашла в батоне жуков. Хлебозавод извинился

Батон «Тимковский» жительница купила в одном из магазинов города.

Причем по внешнему виду батон не вызывал никаких опасений. Но уже дома, разрезав хлебобулочное изделие, она заметила что-то тёмное. Это были жучки. А сам батон имел запах плесени, пишет сайт «БелНовости».

На следующий день женщина приобретала такой же батон, но уже в магазине «Евроопт» — снова с жуками и с запахом плесени.

Покупателям на Лунинецком хлебозаводе приносят извинения. По данному факту провели разбирательство и приняли меры, чтобы такое больше не повторялось.