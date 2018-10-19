Что можно, а что нельзя делать на территории магазина. Комментарии БОЗП









Фотосъемка

пишет belretail.by Чаще всего, когда покупатель собирается что-либо сфотографировать в магазине, к нему подходит представитель охраны и предупреждает, что снимать нельзя — это частная собственность,belretail.by





— Фотосъемка в торговых залах не запрещена, так как они относятся к местам общественного пользования, а не к частной территории, — комментирует председатель БОЗП Анна Суша. — А вот жилплощадь — это действительно частная собственность. Там съемка возможна только с разрешения владельца.





Нельзя фотографировать оформленные витрины, потому что они относятся к авторским произведениям и охраняются соответствующими нормами закона.





Мороженое, велосипед, животные

Пиктограммы с запретом на вход с мороженым, велосипедом, роликах с точки зрения закона носят рекомендательный характер.





— Статья 10 закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» определяет право администрации торгового объекта самостоятельно определять условия организации и осуществления торговли, — отметила специалист. — Так, запрет на посещение торговых залов с велосипедом, на роликах можно считать обоснованным, поскольку направлен на обеспечение безопасности других людей. В случае с мороженым табличка направлена на предупреждение случайного загрязнения одежды других покупателей.





Исключение — пиктограмма с собакой. Правила содержания животных в Беларуси запрещают появление с собаками в общественных заведениях, магазинах и парках.





Детские коляски

— Запрет на посещение магазинов с колясками является неправомерным. Такое требование незаконно и ущемляет права потребителей в силу ограничения прав маломобильных групп населения, — подчеркнула А. Суша.





Дополнительная информация

Если нарушили ваши потребительские права, требуйте Книгу замечаний и предложений. Свои требования и претензии изложите в письменном виде, обязательно указав свои контактные данные: имя и фамилию, адрес, телефон. Анонимные обращения не рассматриваются. Администрация торгового объекта обязана дать письменный ответ в течение 15 дней.



