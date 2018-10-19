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Самые прибыльные отрасли белорусской экономики за 8 месяцев 2018 года

20.10.2018 17:43 — Разное | Партизан  
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За январь—август крупные и средние предприятия реального сектора заработали немалую прибыль. Как эти деньги распределились среди отраслей и компаний? Начнем с того, что в плане чистой прибыли 2018 год для предприятий пока выдается хуже, чем 2017-й.


 Если в прошлом году за 8 месяцев организации имели 5,7 млрд BYN чистой прибыли, то в текущем — только 4,2 млрд BYN. Справочно: чистая прибыль — это прибыль, которая остается у предприятия после налогообложения и сложения прибылей или убытков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, пишет banki24.by

Сумму прибыли от текущей деятельности определяет почти исключительно само предприятие, а на прибыль от инвестиционной и финансовой деятельности влияют расходы на уплату долгов и курсовые разницы. По сравнению с 2017 годом отчитавшиеся Белстату предприятий недополучили 27% прибыли. В 2018 году крайне неудачными для реального сектора выдались январь, апрель и август. В январе компании заработали всего 12 млн BYN, в апреле — 64 млн BYN, а за август понесли убытки в 790 млн BYN. Самыми удачными месяцами в 2018 году стали февраль, май и июнь. В каждом из этих месяцев крупные и средние предприятия заработали свыше 1,1 млрд BYN чистой прибыли.

 Главным компонентом чистой прибыли для большинства компаний является прибыль от реализации продукции. За январь—август 2018 года предприятия Беларуси заработали 10,9 млрд BYN прибыли от реализации. Относительно 2017 года прибыль от реализации выросла на 5,9%. Реклама 03 В течение 2018 года происходит постоянное уменьшение темпов роста прибыли от реализации. Это говорит об ухудшении условий работы для предприятий страны. Заметно, что в текущем году прибыль от реализации намного превышает чистую прибыль. Огромная разница между чистой прибылью и прибылью от реализации указывает на то, что от инвестиционной и финансовой деятельности предприятия Беларуси получают убытки. 


Это последствия закредитованности компаний и девальвации белорусского рубля. В таких сложных условиях большой объем чистой прибыли получили единичные отрасли экономики. В январе—августе 2018 года в эту категорию вошли химическое производство (675 млн BYN), энергетика (574 млн BYN), сухопутный и трубопроводный транспорт (528 млн BYN), а также информация и связь (639 млн BYN). Вместе эти виды деятельности дали 58% чистой прибыли Беларуси. Финансовые результаты в химической промышленности определяют Беларуськалий и Гродно Азот, в энергетике — предприятия системы Белэнерго, на сухопутном и трубопроводном транспорте — Газпром трансгаз Беларусь, в сфере информации и связи — мобильные операторы, провайдеры и IT-компании из Парка высоких технологий.


 
Теги: Гродно
 
 
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За январь—август крупные и средние предприятия реального сектора заработали немалую прибыль. Как эти деньги распределились среди отраслей и компаний? Начнем с...
 
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