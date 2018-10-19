Учреждение здравоохранения проиграло иск о защите деловой репутации от бывшего работника

пишет gomelspring.org Решение суда первой инстанции не обжаловалось и вступило в законную силу,gomelspring.org

15 августа главврач поликлиники №1 в Гомеле Виктор Козлов подал в суд исковое заявление о защите деловой репутации от бывшего работника поликлиники, программиста Константина Зенько, который, по - мнению главврача, «распространяет в СМИ о бывшем работодателе не действительные сведения, наносящие вред деловой репутации медицинского учреждения и формирующие у населения имидж недобросовестного нанимателя».





Не согласный с увольнением с работы по окончанию трудового контракта работник обращался и в профсоюзы и различные СМИ, при этом Константин Зенько, заявляя о моральной беспринципности не скупился на крепкие выражения в адрес бывшего босса.





- Я 22 года своей жизни отдал работе в поликлинике №1. Администрация делилась со мной сэкономленными финансами путем дополнительного премирования. Но вскоре «верхушка», если не сказать «правящая хунта», пожадничала и перестала делиться, а вскоре вообще со мной не продлили контракт, - писал в СМИ уволенный работник.





- Хоть плачь, хоть кричи - когда тебе за 50, ты становишься никому не нужен! Что ты всю жизнь отдал работе никто в расчет не принимает, мой бывший наниматель вообще мне заявил – я тебе причины увольнения объяснять не должен!, - подытожил собеседник.





Перенесший инсульт 49-летний Константин Зенько также заявил, что его «выжали как лимон и выбросили на улицу», причем при увольнении еще и обокрали. Так называемые «любимчики» перестали делится «добычей» - имея ввиду невыплату премиальных заявлял СМИ мужчина.









Юрист Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Леонид Судаленко, который консультировал ответчика в суде говорит, что им удалось убедить суд в том, что по своему содержанию и стилю указанные выше высказывания представляют собою оценочные суждения и мнения автора на конкретную ситуацию.





- Известно, что факты и обстоятельства, являясь выражением субъективного мнения и взглядов, опровержению не подлежат. По своему содержанию и стилю все распространенные моим подзащитным сведения относятся к публицистическому жанру, который не претендует на строгое изложение событий и фактов. Эти сведения не являются утверждением, а имеющиеся риторические вопросы, вне зависимости как его воспринимает конкретное лицо, опровержению не подлежит, - добавил юрист.





Следует отметить, что БАЖ и ранее одерживал победы в судах по делам, связанных с выражение мнений. «Оскорбленный» начальник Лоевского РОВД проиграл виск журналисту-фрилансеру об опровержении сведений и взыскании морального вреда, «оскорбленная» управделами Октябрьского райисполкома не смогла доказать факт оскорбления тем же фрилансером. С помощью юриста БАЖ в суде было прекращено административное преследование одного из гомельских блогеров, которого милиция пыталась привлечь к ответственности как СМИ.











