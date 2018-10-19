ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске скоро родятся акулы-кошки. Первому, кто их увидит, обещают приз

20.10.2018 17:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В минском мобильном музее океанографии скоро родятся три акуленка. Музей начал прямую трансляцию прямо из аквариума-«роддома». Первый свидетель появления на свет маленькой акулы получит подарок от музея.

Яйца акулы-кошки прибыли в Минск из Калининградского музея океана. Их разместили в специальном инкубаторе с необходимой температурой воды. Хотя акулята еще не вылупились, сквозь тонкие стенки уже можно видеть, как они двигаются внутри кожистых мешочков. Предположительно, первенец появится в течение недели, его назовут Флора.
Смотрите онлайн-трансляцию рождения:


Первый, кто увидит и зафиксирует скриншотом рождение акуленка, получит подарок от Центра океанографии «Открытый океан». Скриншот нужно выслать на электронный адрес info@ocean-minsk.by. Подарком будет сертификат на анимированный новогодний праздник «Морские приключения в 5 океанах» (длительность — два часа, его смогут посетить до десяти детей и взрослые). Праздник пройдет в минском центре океанографии «Открытый океан» по адресу Брилевская, 3. Дополнительный подарок — сувенир от белорусских полярников, сообщает greenbelarus.info/

После рождения акулята останутся в мобильном музее вместе со знаменитым крабом Петровичем. До 1 ноября мобильный музей океанографии будет стоять в Ботаническом саду (если точно — на Кленовой аллее около оранжереи). На время школьных каникул музей переместится в центр города.


Индийская коралловая кошачья акула обитает в Индийском и западной части Тихого океана. В длину вырастает до 70 см. Ведет в основном сумеречный и ночной образ жизни и начинает активно охотиться во второй половине дня и до восхода солнца. Питается акула мелкими донными беспозвоночными и рыбами. В неволе эти акулы доживают до 20 лет. В отличие от других видов акул, они воспроизводят потомство не живорождением, а откладывают яйца.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском мобильном музее океанографии скоро родятся три акуленка. Музей начал прямую трансляцию прямо из аквариума-«роддома». Первый свидетель появления на свет...
 
Новости дня
Новости разные
 
100 000 новых деревьев и множество волонтеров. Жители Гродненщины присоединилась к акции «Чистый лес»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика