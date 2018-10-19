ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аутсайдер КХЛ «Сибирь» разгромил минское «Динамо» — 6:0

20.10.2018 19:03 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Аутсайдер КХЛ «Сибирь» разгромил минское «Динамо» — 6:0
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

Минское «Динамо» выступало в гостях. Старт для подопечных Горди Дуайера получился неудачным. Уже на первой минуте хозяева забросили первую шайбу – отличился Дмитрий Саюстов. На 2-й минуте «Сибирь» повела со счетом 2:0 (Павел Ткаченко). До конца первого периода гости сделали счет крупным – 3:0 (Евгений Бодров).

Неудачно для минчан сложился и второй период. По разу «зубрам» забросили Николай Демидов (29-я) и Данил Романцев (34-я). Точку в матче на 37-й минуте поставил Александр Логинов.

- Поздравляю «Сибирь» с победой. Мы говорили о том, как важно хорошо начать матч. Но уже на первой минуте подарили сопернику гол, а совсем скоро получили вторую шайбу. Затем встал вопрос командной дисциплины: заработали 5-минутное удаление, затем еще несколько… Хотя наш план на игру предусматривал отсутствие нарушений. Когда проводишь столько времени в боксе для штрафников, невозможно победить. Неудачный старт и дисциплина — ключевые факторы поражения, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Горди ДУАЙЕР, слова наставника приводит официальный сайт клуба.

Сейчас у Динамо в активе 11 очков. От зоны плей-офф клуб отделяют 7 баллов.

Аутсайдер КХЛ «Сибирь» разгромил минское «Динамо» — 6:0
КХЛ: Минское «Динамо» допустило седьмое подряд поражение
Подробнее
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минчане остаются на последнем месте в таблице регулярного чемпионата западной конференции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кто одевает белорусских спортсменов?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика