Аутсайдер КХЛ «Сибирь» разгромил минское «Динамо» — 6:0

Минское «Динамо» выступало в гостях. Старт для подопечных Горди Дуайера получился неудачным. Уже на первой минуте хозяева забросили первую шайбу – отличился Дмитрий Саюстов. На 2-й минуте «Сибирь» повела со счетом 2:0 (Павел Ткаченко). До конца первого периода гости сделали счет крупным – 3:0 (Евгений Бодров).

Неудачно для минчан сложился и второй период. По разу «зубрам» забросили Николай Демидов (29-я) и Данил Романцев (34-я). Точку в матче на 37-й минуте поставил Александр Логинов.

- Поздравляю «Сибирь» с победой. Мы говорили о том, как важно хорошо начать матч. Но уже на первой минуте подарили сопернику гол, а совсем скоро получили вторую шайбу. Затем встал вопрос командной дисциплины: заработали 5-минутное удаление, затем еще несколько… Хотя наш план на игру предусматривал отсутствие нарушений. Когда проводишь столько времени в боксе для штрафников, невозможно победить. Неудачный старт и дисциплина — ключевые факторы поражения, - прокомментировал исход матча главный тренер минчан Горди ДУАЙЕР, слова наставника приводит официальный сайт клуба.