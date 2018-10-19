С 21 октября подорожает большинство видов автомобильного топлива

Новые цены на АЗС Беларуси с 21 октября 2018 года:
- АИ-92-К5-Евро – 1,39 рубля,
- АИ-95-К5-Евро - 1,48 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 1,69 руб.,
- ДТ – 1,48 руб.
Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных НПЗ опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты, сообщили в Белнефтехиме.
Как подчеркнули в ведомстве, с октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5%. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2%.
За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара за баррель.