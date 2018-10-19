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С 21 октября подорожает большинство видов автомобильного топлива

20.10.2018 18:40 — Разное | Аргументы и факты  
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С 21 октября подорожает большинство видов автомобильного топлива
pixabay.com

Новые цены на АЗС Беларуси с 21 октября 2018 года: 

  • АИ-92-К5-Евро – 1,39 рубля,
  • АИ-95-К5-Евро - 1,48 руб., 
  • АИ-98-К5-Евро – 1,69 руб., 
  • ДТ – 1,48 руб. 

Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных НПЗ опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты, сообщили в Белнефтехиме.

Как подчеркнули в ведомстве, с октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5%. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2%.

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара за баррель. 

С 21 октября подорожает большинство видов автомобильного топлива
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На 1 копейку вырастет в цене дизель, АИ-95 и АИ-98. Стоимость АИ-92 остается без изменений.
 
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