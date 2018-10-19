Больше тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси

На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

Больше всего фур скопилось на выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.

На выезд в Литву, по состоянию на 20 октября на 19.00

Пункт пропуска Количество грузовых машин «Котловка» — «Лаворишкес» более 30 «Каменный Лог» — «Мядининкай» более 300 «Привалка» — «Райгардас» более 230 «Бенякони» — «Шальчинкай» более 140

На выезд в Латвию, по состоянию на 20 октября на 19.00

Пункт пропуска Количество грузовых машин «Григоровщина» — «Патерниеки» более 220 «Урбаны» — «Силене» более 200

В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.