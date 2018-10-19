|
Больше тысячи фур скопилось на выезд из Беларуси
На литовским и латвийском направлениях образовались очереди автомобилей на выезд из Беларуси,
Больше всего фур скопилось на выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.
На выезд в Литву, по состоянию на 20 октября на 19.00
На выезд в Латвию, по состоянию на 20 октября на 19.00
В ведомстве просят водителей, планирующих поездку за границу, учитывать эту информацию и выбирать альтернативные погранпереходы для своевременного пересечения границы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего фур скопилось при выезде в Литву. Здесь в пунктах пропуска находится более 700 большегрузов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)