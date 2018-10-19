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6:0! Шедшая на последнем месте "Сибирь" Андриевского уничтожила минское "Динамо"

20.10.2018 18:15 — Разное | UDF  
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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Минское «Динамо» начало выездную серию с кошмарного поражения от новосибирской «Сибири» — 0:6 (0:3, 0:3, 0:0).

Минчане провалили старт матча. Уже после 109 секунд встречи «зубры» уступали шедшей перед матчем на последнем месте «Сибири» со счетом 0:2. В первой же атаке отличился Дмитрий Саюстов, а вскоре в ворота Юнаса Энрота влетела курьезная шайба рикошетом от Дмитрия Знахаренко.

После этого минчане начали фолить в безобидных ситуациях. Большой штраф до конца встречи заработал Олег Евенко, заехавший сопернику клюшкой по лицу. С третьей попытки «Сибирь», которой руководит белорусский тренер Александр Андриевский, реализовала большинство. Отличился Евгений Бодров.

Во втором периоде избиение динамовцев продолжилось. Сначала от синей линии забросил Николай Демидов — 4:0. После этого место в воротах занял Михаил Карнаухов, но и он быстро пропустил две шайбы. Сначала в меньшинстве отличился Данил Романцев, а затем дальним броском поразил ворота Александр Логинов — 6:0.

Третий период команды провели в режиме доигрыша, практически не создавая опасные моменты. Минчане пытались «размочить» своего бывшего вратаря Дэнни Тэйлора, но забросить так и не смогли.

«Сибирь»: Тэйлор (Красиков); Логинов — Алексеев (А), Саюстов — Дугин — Бертран; Морозов — Демидов, Казаков — Комаров — Михайлов; Наумов — Игнатович, Яковлев — Романцев — Шаров; Пешехонов — Бодров — Ткаченко; Пиганович (К), Пелтола (А).

«Динамо»: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, Казионов — Хауден (А) — Пулккинен; Хенкель — Осипов, Дроздов — С. Костицын (К) — А. Костицын (А); Знахаренко — Хохлов, Китаров — Ковыршин — Степанов; Артемов — Волков — Когалев; Евенко.

Это поражение стало для «зубров» восьмым подряд. Они занимают последнее место в Западной конференции, а в понедельник сыграют против астанинского «Барыса», которым руководит Андрей Скабелка.

 
 
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Минское "Динамо" начало выездную серию с кошмарного поражения от новосибирской "Сибири".
 
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