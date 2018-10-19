В Тихом океане зафиксирован предвестник климатических катастроф



Фото: МТРК «Мир» / Елена Карташова

Речь идет об участке аномально теплой воды, известной под неофициальным названием The Blob (Пузырь).Температура воды поднялась благодаря ясной и солнечной погоде, которая установилась на Аляске в сентябре-октябре. «Пузырь» может распасться в ближайшие дни, а может и стабилизироваться, и тогда это серьезно повлияет на условия в континентальных штатах Северной Америки, сообщает The Washington Post.Так, западу угрожают экстремальная жара и засуха, востоку – наоборот, холода и проливные дожди.Область нагретой воды меняет направление струйных потоков, которые разделяют теплый и холодный воздух. Они начинают отклоняться, и над западной частью Северной Америки возникает гребень высокого давления, который приносит полный штиль и блокирует шторма.Именно с этим явлением климатологи связывают продолжительную засуху в Калифорнии в 2013-2015 годах и беспрецедентную жару в Сиэттле в том же 2015-м.Холодный воздух, вытесняемый с этой территории, направляется на восток и юго-восток. В зимние месяцы 2013-14 и 2014-15 годов там часто наблюдались полярные вихри.Что касается текущего года, то метеорологи дают неоднозначные прогнозы. Теплая погода на Аляске пока сохранится. Но область высокого давления, которая поддерживает «Пузырь», в октябре будет смещаться и разрушаться. Прохладные воды, окружающие область, могут начать смешиваться с ней и способствовать понижению температуры. Также стоит учесть и стремительно сокращающийся световой день на Аляске.В последний раз «Пузырь» образовывался в 2016 году, но тогда быстро разрушился, и масштабных катаклизмов не произошло.Эксперты отмечают, что в текущем году начало осени на Аляске запоздало почти на четыре недели. К середине октября в этом регионе должно произойти около 20 заморозков, но сейчас зафиксировали лишь один. Кроме того, там еще не выпал снег. Но теплые сентябрь и октябрь, говорят климатологи, вовсе не означают, что и зима окажется мягкой.Ранее сообщалось, что на берег Аляски обрушилось крупное цунами. Но произошло это в безлюдном районе, и ученые узнали о катастрофе лишь спустя несколько месяцев. Высота волны, вызванной рухнувшей в море скальной породой, составила около 180 метров, а скорость – 96 км/ч.