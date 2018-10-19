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В Тихом океане зафиксирован предвестник климатических катастроф

20.10.2018 18:05 — Разное | UDF  
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Фото: МТРК «Мир» / Елена Карташова
В северо-восточной части Тихого океана зафиксировали природное явление, которое способно вызвать серьезные природные катаклизмы.

Речь идет об участке аномально теплой воды, известной под неофициальным названием The Blob (Пузырь).

Температура воды поднялась благодаря ясной и солнечной погоде, которая установилась на Аляске в сентябре-октябре. «Пузырь» может распасться в ближайшие дни, а может и стабилизироваться, и тогда это серьезно повлияет на условия в континентальных штатах Северной Америки, сообщает The Washington Post.

Так, западу угрожают экстремальная жара и засуха, востоку – наоборот, холода и проливные дожди.

Область нагретой воды меняет направление струйных потоков, которые разделяют теплый и холодный воздух. Они начинают отклоняться, и над западной частью Северной Америки возникает гребень высокого давления, который приносит полный штиль и блокирует шторма.

Именно с этим явлением климатологи связывают продолжительную засуху в Калифорнии в 2013-2015 годах и беспрецедентную жару в Сиэттле в том же 2015-м.

Холодный воздух, вытесняемый с этой территории, направляется на восток и юго-восток. В зимние месяцы 2013-14 и 2014-15 годов там часто наблюдались полярные вихри.

Что касается текущего года, то метеорологи дают неоднозначные прогнозы. Теплая погода на Аляске пока сохранится. Но область высокого давления, которая поддерживает «Пузырь», в октябре будет смещаться и разрушаться. Прохладные воды, окружающие область, могут начать смешиваться с ней и способствовать понижению температуры. Также стоит учесть и стремительно сокращающийся световой день на Аляске.

В последний раз «Пузырь» образовывался в 2016 году, но тогда быстро разрушился, и масштабных катаклизмов не произошло.

Эксперты отмечают, что в текущем году начало осени на Аляске запоздало почти на четыре недели. К середине октября в этом регионе должно произойти около 20 заморозков, но сейчас зафиксировали лишь один. Кроме того, там еще не выпал снег. Но теплые сентябрь и октябрь, говорят климатологи, вовсе не означают, что и зима окажется мягкой.

Ранее сообщалось, что на берег Аляски обрушилось крупное цунами. Но произошло это в безлюдном районе, и ученые узнали о катастрофе лишь спустя несколько месяцев. Высота волны, вызванной рухнувшей в море скальной породой, составила около 180 метров, а скорость – 96 км/ч.

 
 
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Ученые зафиксировали природное явление, которое способно вызвать серьезные природные катаклизмы.
 
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