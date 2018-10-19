Напомним, что в результате аварии погибла актриса, известная, в том числе, выступлениями в КВН и популярной юмористической телевизионной передаче "Дизель шоу".Как сообщается, в момент аварии Поплавская находилась на переднем сидении и, по некоторым данным, ее выбросило из транспортного средства после ДТП иЕще четыре человека из автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.Полицейские изучают обстоятельства трагедии. По предварительной информации, водитель Neoplan отвлекся от дороги и врезался в попутный "МАЗ".Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего и задержали мужчину, управлявшего автобусом.