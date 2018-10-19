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Актрису "разорвало на части": видео с места ДТП с Поплавской
В сети размещены кадры, сделанные очевидцами на трассе Киев – Чоп в Киевской области Украины, где утром в субботу, 20 октября, произошло столкновение автобуса Neoplan и грузовика.
Напомним, что в результате аварии погибла актриса Марина Поплавская, известная, в том числе, выступлениями в КВН и популярной юмористической телевизионной передаче "Дизель шоу".
Как сообщается, в момент аварии Поплавская находилась на переднем сидении и, по некоторым данным, ее выбросило из транспортного средства после ДТП и "буквально разорвало на части".
Еще четыре человека из автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Полицейские изучают обстоятельства трагедии. По предварительной информации, водитель Neoplan отвлекся от дороги и врезался в попутный "МАЗ".
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту произошедшего и задержали мужчину, управлявшего автобусом.
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В сети размещены кадры, сделанные очевидцами на трассе Киев – Чоп в Киевской области Украины.
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