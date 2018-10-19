Это еще хорошо, что летает на вертолете! Что происходит, когда в областной центр прибывает президент

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Это событие принесло немало положительного. Так, 18 октября все силы дорожников и САХ были брошены на дорогу из Коробчиц и улицу Суворова: с обочин убрали пыль и листья, дорожные люки переложили в уровень с асфальтом, даже дорожные знаки заменили новыми.На автостоянке у Областной больницы, предположительном месте посадки вертолета главы государства, была освобождена от находящегося транспорта парковка, а асфальт был вымыт специальной техникой МЧС.С раннего утра 19 октября ГАИ эвакуировала автомобили, находившиеся на парковках вдоль городских улиц. Были перекрыты для движения несколько улиц: Советских пограничников, Ожешко и др. Эвакуаторы увозили автомобили с парковок вдоль улиц Горького, БЛК и с парковки Областной больницы. Все парковки вдоль этих улиц были закрыты. У въезжающих на парковку Областной больницы активно проверяли документы.С 11 утра выезд из Гродно в сторону Коробчиц периодически перекрывали, из Коробчиц выезд был закрыт во все направлениях.Как сообщают СМИ, глава государства посетил агротуристический комплекс "Гарадзенскi маёнтак "Каробчыцы", затем спортивный комплекс "Пышки", а после этого Гродненский государственный университет имени Янки Купалы.