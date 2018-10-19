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"Белнефтехим" объявил об очередном повышении цен на топливо

20.10.2018 17:47 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
С 21 октября розничные цены на автомобильное топливо вновь изменяются.

На автозаправочных станциях Республики Беларусь цена бензина АИ-95-К5-Евро составит 1,48 руб., АИ-98-К5-Евро – 1,69 руб., ДТ – 1,48 руб. Цена автобензина АИ-92-К5-Евро остается без изменений – 1,39 руб.

"Предыдущие изменения цен не компенсировали для отечественных нефтеперерабатывающих заводов опережающий рост цен на нефть по сравнению с ценами на нефтепродукты", - проинформировали UDF.BY в пресс-службе концерна "Белнефьехим".

"С октября 2017 года по октябрь 2018 года, когда происходил активный рост стоимости нефти, цена нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, в рублевом эквиваленте выросла на 54,5 процента. За аналогичный период стоимость нефтепродуктов увеличилась в среднем на 15,2 процента", - уточнили в ведомстве.

За истекший период октября 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 83,5 доллара США за 1 баррель."Б

 
 
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С 21 октября розничные цены на автомобильное топливо вновь изменяются.
 
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