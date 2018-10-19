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В Лепельском районе в результате двойного наезда погиб пешеход
На трассе М3 пьяный пешеход попал под колеса грузовика, а потом — легкового Peugeot. В результате двойного наезда мужчина скончался на месте ДТП,
Наезд произошел 20 октября около 6.50.
39-летний водитель за рулем грузовика Mercedes на 148-м километре трассы Минск-Витебск сбил 45-летнего пешехода, который находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.
После этого на пешехода наехал 75-летний водитель Peugeot-206, который двигался в попутном направлении позади грузовика.
В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.
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На трассе М3 пьяный пешеход попал под колеса грузовика, а потом - легкового Peugeot.
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