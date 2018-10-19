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В Лепельском районе в результате двойного наезда погиб пешеход

20.10.2018 19:14 — Разное | Tut.by  
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На трассе М3 пьяный пешеход попал под колеса грузовика, а потом — легкового Peugeot. В результате двойного наезда мужчина скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.

Наезд произошел 20 октября около 6.50.

39-летний водитель за рулем грузовика Mercedes на 148-м километре трассы Минск-Витебск сбил 45-летнего пешехода, который находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

После этого на пешехода наехал 75-летний водитель Peugeot-206, который двигался в попутном направлении позади грузовика.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На трассе М3 пьяный пешеход попал под колеса грузовика, а потом - легкового Peugeot.
 
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