В Лепельском районе в результате двойного наезда погиб пешеход

На трассе М3 пьяный пешеход попал под колеса грузовика, а потом — легкового Peugeot. В результате двойного наезда мужчина скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГАИ Витебской области.







Наезд произошел 20 октября около 6.50.

39-летний водитель за рулем грузовика Mercedes на 148-м километре трассы Минск-Витебск сбил 45-летнего пешехода, который находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.

После этого на пешехода наехал 75-летний водитель Peugeot-206, который двигался в попутном направлении позади грузовика.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.