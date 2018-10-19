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«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии
Новости Беларуси. Максимальную открытость демонстрирует мировой общественности белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
20 октября в Минске дипломаты из 40 стран мира с семьями по приглашению Министерства обороны ознакомились с армейским бытом и оценили военный потенциал нашей страны. Встреча проходила на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Гостям рассказали об особенностях подготовки военных специалистов, провели экскурсию по казарме, продемонстрировали армейский рацион и образцы формы и экипировки военнослужащих.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Самой зрелищной частью программы стало посещение полигона «Уручье». Здесь дипломаты и их семьи смогли оценить разные виды стрелкового оружия и пройти индивидуальные экспресс-занятия по огневой и тактической подготовке.
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«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии
Новости Беларуси. Максимальную открытость демонстрирует мировой общественности белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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