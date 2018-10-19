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«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии

20.10.2018 18:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Максимальную открытость демонстрирует мировой общественности белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии

20 октября в Минске дипломаты из 40 стран мира с семьями по приглашению Министерства обороны ознакомились с армейским бытом и оценили военный потенциал нашей страны. Встреча проходила на базе 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Гостям рассказали об особенностях подготовки военных специалистов, провели экскурсию по казарме, продемонстрировали армейский рацион и образцы формы и экипировки военнослужащих.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Все вопросы, которые интересовали дипломатический корпус, мы, в принципе, транспарантно, открыто все показали. Мы не устаем повторять о том, что наша военная доктрина оборонительная. Она сугубо оборонительная. Порох надо держать сухим, поэтому мы его сухим и держим. Постарались показать это в том числе дипломатическому корпусу.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Беларусь сегодня называют строителем мостов на фоне этой тотальной конфронтации. И даже сегодняшнее посещение этой воинской части – это наглядное подтверждение того, что нам нечего скрывать. Да, мы за мирное разрешение конфликтов, разрешение конфликтов дипломатическим способом.

«Нам нечего скрывать»: дипломаты из 40 стран вместе с семьями побывали на экскурсии в белорусской армии

Самой зрелищной частью программы стало посещение полигона «Уручье». Здесь дипломаты и их семьи смогли оценить разные виды стрелкового оружия и пройти индивидуальные экспресс-занятия по огневой и тактической подготовке.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Максимальную открытость демонстрирует мировой общественности белорусская армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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