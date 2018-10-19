Двадцать лет назад началась работа по ликвидации в Бресте «объекта 802»

Еще перед распадом СССР поставки руды прекратились, за несколько лет до 1991 года был даже разработан проект рекультивации перевалочной площадки.

Одним из инициаторов и непосредственным исполнителем ликвидации объекта был брестчанин Олег Жемчужный, которому на днях, 17 октября, исполнилось 70 лет. Он, возглавляя Брестскую горрайинспекцию Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, вместе с другими службами в 1998 году инициировал дополнительное исследование объекта.





Площадка была засорена просыпями урановой руды (изотопы уран-238, уран-235 и уран-234), а также природным торием-232 и радоном-222). Уровень радиационного фона на некоторых местах достигал 1600 микрорентген в час (почти в 80 раз выше допустимого уровня). По прогнозам, в ближайшие 3-5 лет грунтовым водам грозило радиационное загрязнение. Первым шагом стало закрытие старого водозабора (возле ТЭЦ) и вывоз загрязненного грунта на специальный полигон в деревне Струга Малоритского района.





Работы были завершены в 2004 году, акты об их выполнении подписывал и Олег Жемчужный. В канун своего 70-летия Олег Сергеевич ответил на вопросы журналиста «Вечерки».





В историю с «объектом 802» влез по воле случая. Экономическая ситуация в середине 90-х годов была очень сложной. В 1995 году меня избрали депутатом горсовета, а в нем - председателем комиссии по экологии. Ранее секретные сведения об «объекте 802» давно были преданы огласке. С радиационным пятном практически нужно было что-то делать, и кому, как не тому человеку, которому доверили городскую экологию. Но деньги! Деньги! Наверное, помогло и то, что в «Известиях», тогда все еще влиятельной газете, вышла блистательная статья белорусского собкора Николая Матуковского. И то, что руководство города и области прекрасно понимало проблему. 1998 год - условная дата. И до этого было проделано много работы. Не могу вспомнить точный день, но мы выходили на премьер-министра России Евгения Примакова, чей положительный ответ во многом поспособствовал решению проблемы.





«Не морочьте головы своим чистым грунтом». Мы не имели никакого опыта по захоронению загрязненной почвы. Обратились в Россию. Но то, что для нас было проблемой, для них просто непонятно. У нас загрязненная почва - у них отходы ядерного топлива. Это примерно так: вы приходите в банк с одним рублем, а в нем менее чем с тысячей долларов не оперируют. То есть наши отходы для них - чистый грунт. В свое время была идея захоронить отходы в «хвостовиках» (отработанных шахтах) близ украинских Желтых Вод. Там в свое время добывали урановую руду. Все было договорено, их специалисты работали целый месяц. Но затем развалился Союз, и нам в итоге категорически отказали. Не могу не сказать, что нам очень помогли специалисты российского Минатомэнергопрома (кстати, это бывший «Средмаш», созданный Л. Берией). Уже после СССР они финансировали «объект 802», выплачивая зарплату пусть и немногочисленным, но действующим работникам в Бресте. Что касается сегодняшнего дня - то радиация на месте бывшей площадки практически «нулевая». Куда больше она в зданиях, где много гранита, что является источником радиационного излучения. Впрочем, и там показатели не превышают допустимых норм.













А всего посетил около 30 морей, не в каждом нырял, но в сфере своих интересов изучал их. У меня до сих пор стоит перед глазами первое погружение в воду с аквалангом. Это было неподалеку от Севастополя, в Черном море. То, что смотришь по телевизору, пусть даже съемку под водой, - это один мир. То, что сам видишь с маской на лице, - совершенно другой. И это непередаваемые ощущения. То погружение было в студенческие годы. И первые походы в горы - Кавказ, Карпаты, Тянь-Шань, Кольский полуостров - тоже студенчество. И создание первой в Бресте команды КВН, капитаном которой был, мы в 1970 году даже гастролировали в Украине, - тоже студенчество. Молодым надо быть чуть-чуть сумасбродным, но никогда не нарушать законов и рамок приличия.





Что вспоминается человеку на склоне лет? Мне посчастливилось побывать в более чем 50 странах мира. В Европе осталась одна «непокоренная» - Португалия. В некоторых странах довелось и работать - США, Великобритания, Финляндия, ФРГ, Словакия. Но сказать, что та или иная страна лучше или произвела большее впечатление, просто нельзя. Как сравнивать посещение Пентагона или день в Сахаре, Таиланд, где я впервые рискнул погладить бенгальского тигра, или погружение в Красное море, белоснежную Агру в Индии или блистательную Венецию? Путешествуя, делаю сотни снимков. А затем рассматриваю их и вспоминаю эпизоды, связанные со страной, с городом, в котором побывал. И это большое удовольствие.





Наша Земля на самом деле маленький шарик. В 1982 году был в командировке в Токио. Молодежи напомню, что в те годы даже в ближайшую Польшу было выехать очень сложно. Подымаюсь на эскалаторе из метро, и по параллельному эскалатору спускается мой давний знакомый, аботающий в Москве. «Не может быть», - говорю. «Не может быть», - повторяет он. Не виделись несколько лет и встретились в Японии. Мир очень тесен, и его надо беречь.





На новом рабочем месте лелеял мечту научить школьников плавать. Это я к тому, что в 2006 году возглавил предприятие «Брестская физкультурно-оздоровительная служба», а затем стал начальником плавательного бассейна «Нептун». Не буду много говорить о трудностях. Хотя директора школ ворчали - надо организовать доставку детей в бассейн, ломать привычные расписания... Все оказалось решаемо, в том числе и в финансовом смысле. Мы не готовим спортсменов. В конце концов, утка не спортсмен, но великолепно плавает. Вот и наши школьники, с первого по девятый класс, в большинстве не станут «разрядниками», но на воде будут чувствовать себя уверенно.





Жизнь начинается после 100 лет - до этого репетиция. Вот не задумываюсь о «золотой» свадьбе с моей Наташей. В эту девушку невозможно было не влюбиться. Что я не преминул сделать на первом курсе института. Но поженились мы только после получения дипломов, в 1972 году. Но жду не «золотой», а «бриллиантовой» свадьбы. В самом деле, человек должен жить полноценно все отведенное время. Насчет ста лет это немного шутка - но почему бы нет?



