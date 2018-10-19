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Кто одевает белорусских спортсменов?

20.10.2018 18:48 — Разное | Партизан  
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В начале октября президенту страны продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх
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Дизайнером формы для волонтеров и участников акции «Пламя мира», а также парадно-гражданской и наградной формы белорусских спортсменов является уже именитая Юлия Латушкина. А вот спортивную экипировку для белорусских атлетов и одежду для судей разработали и пошили на частном унитарном промышленно-торговом предприятии «Соло-Пинск». Коллекция получила название «Прастора», пишет vb.by
Александр Лукашенко поинтересовался, что это за компания такая «Соло-Пинск» и почему мощные государственные предприятия, входящие в концерн Беллегпром, не смогли составить ей конкуренцию в таком важном деле. Президенту доложили, что в конкурсе участвовали и другие, однако предложенные ими разработки уступают по многим параметрам.

Итак, что же это за компания «Соло-Пинск», в одежде которой белорусские атлеты будут бороться за медали на II Европейских играх, а судьи определять победителей? Компания относительно молодая, на рынке пошива спортивной одежды пятнадцать лет. Но сделано за это время немало. Восемь лет назад молодому и подающему большие надежды предприятию Пинский горисполком передал под создание новых рабочих мест бывшее здание конструкторского бюро завода «Кузлитмаш». Сегодня здесь и офис компании, и производственные цеха. Площадки также имеются в Дрогичине и Мозыре, общая численность работающих составляет без малого 400 человек. Большая часть изделий отгружается в Россию, покупают спортивную одежду пинчан в Израиле, Украине, Литве. А начиналась история предприятия с небольшой мастерской, работало в которой всего семь человек.

- Ежегодно мы одеваем до трех тысяч спортсменов, - рассказывает о дне сегодняшнем директор «Соло-Пинск» Василий Горегляд. - Шьем для них парадный костюм, шорты, майку, тренировочный костюм и ветрозащитную куртку. Вот уже четыре года подряд одеваем все национальные команды Республики Беларусь. Чемпионы, призеры чемпионатов Европы и мира на пьедесталы поднимаются в нашей одежде. За это время мы имеем как минимум 10 тысяч отзывов о своих изделиях. И в ходе разработки новых моделей спортивной одежды учитываем все требования и пожелания, как в вопросах ее посадки, так и технологичности ткани.


К предстоящим Европейским играм, а времени осталось чуть меньше года, предприятию доверено пошить 500 комплектов одежды. Василий Сергеевич уверен, что компания с этим заказом справится. Для этого на «Соло-Пинск» имеется как необходимое технологическое оборудование, так и высококвалифицированные кадры. Что касается замечаний президента, то над решением этой задачи дизайнеры уже работают.



 
 
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В начале октября президенту страны продемонстрировали образцы парадной и спортивной формы белорусских атлетов и волонтеров на II Европейских играх
 
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