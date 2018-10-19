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Джулиан Ассанж затеял судебное разбирательство с приютившими его властями Эквадора

20.10.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж решил судиться с правительством Эквадора. Ассанж, который на протяжении шести последних лет укрывается в эквадорском посольстве в Лондоне, считает, что власти этой страны нарушают его права.

"Джулиан Ассанж сегодня инициировал разбирательство, обвинил правительство Эквадора в нарушении его фундаментальных прав и свобод", - говорится в заявлении Wikileaks, опубликованном в Twitter 19 октября. Такое решение Ассадж принял после того, как власти Эквадора пригрозили лишить его своей защиты и отрезать ему доступ к внешнему миру, в частности, к встречам с журналистами и правозащитниками. Также он хочет оспорить перекрытие ему доступа к интернету и телефонной связи.


Кроме того, юристы WikiLeaks будут оспаривать законность свода правил проживания Ассанжа в дипмиссии Эквадора, где в числе прочего от его посетителей требуют раскрывать частную информацию. 19 октября в Кито для начала судебного разбирательства прибыл главный юрист Wikileaks Бальтасар Гарсон. Ожидается, что слушания по делу пройдут в эквадорском суде на следующей неделе, передает "Интерфакс".


 
 
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж решил судиться с правительством Эквадора. Ассанж, который на протяжении шести последних лет укрывается в эквадорском посольстве в...
 
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