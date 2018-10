В Канаде находчивая девочка продала 30 пачек печенья в очереди за марихуаной

9-летняя Элина Чайлдз из города Эдмонтон пришла к одному из таких магазинов и продавала посетителям печенье. За 40 минут она сумела реализовать 30 коробок на сумму 120 долларов.

Вырученные деньги пошли в скаутскую организацию Girl Guides.

"Меня поразило, как быстро они [коробки] закончились", - сказал Синд Чэндс, отец Элины: "Даже люди в автомобилях, проезжавших по проспекту, останавливались, опускали стекла и просили печенье".

God bless this girl selling girl guide cookies outside of nova cannabis.