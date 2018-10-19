Росгвардия предложила ограничить оборот оружия в России





Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского и служебного оружия, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает обязать владельцев оружия в течение трех дней сообщать в Росгвардию свое фактическое местонахождение, если они покидают место прописки с оружием, пишет РБК .

«Гражданин Российской Федерации обязан уведомлять любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по месту пребывания или фактического нахождения о хранении принадлежащего ему оружия, зарегистрированного в Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальном органе, более трех суток в таких местах не позднее трех рабочих дней со дня прибытия в указанные места», - звучит поправка в правила оборота оружия. Аналогичное правило вводится и для иностранных граждан, находящихся на территории России.

В пояснительной записке к проекту постановления правительства указывается, что «данная мера позволит обеспечить надлежащий контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения».

В документе прописан и ряд иных изменений правил оборота оружия. Так, Росгвардия предлагает разрешить перевозку оружия по воздуху на основании уставных документов авиаперевозчика. «Наряду с этим в целях сокращения избыточного документооборота и оптимизации механизма учета оружия и патронов проект постановления дополнен положением, исключающим обязательный одновременный вывод данных на бумажные и магнитные носители при ведении учета оружия и патронов», - отмечается в пояснительной записке.

Ряд предложений об ужесточении оборота оружия появился после того, как 17 октября в политехническом колледже в Керчи местный учащийся, Владислав Росляков, устроил взрыв и открыл огонь из купленного им ружья. Жертвами атаки стал 21 человек, включая самого Рослякова. На вопрос о том, какие меры Кремль готов поддержать, пресс-секретарь главы государства призвал дождаться результатов расследования.

«Предстоит точно определить все детали этого трагического массового убийства. И только после этого уже, наверно, специалисты должны прогнозировать те или иные действия. Потому что, конечно, это очень опасная тенденция, и, безусловно, предстоит очень глубокий анализ», - говорил Песков, призвав не делать импульсивные решения.