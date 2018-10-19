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В Луцке убийцу отпустили из колонии, потому что не хватило места
В Луцке преступника выпустили на свободу, потому что для него не хватило свободного места в тюрьме.
Об этом заявил заместитель главы ГПУ Евгений Енин в Facebook.
«Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй думал, что «решил все свои вопросы», спокойно разгуливая по улицам в Луцке, а не тюремными коридорами, потому что…вдумайтесь!!! В учреждении исполнения наказаний для него «не хватило» свободного места!!!», - написал чиновник.
По словам Енина, осужденного этапировали в место исполнения наказаний, в отношении сотрудников правоохранительных органов начато служебное расследование, а региональным прокуратурам дали поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста.
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В Луцке преступника выпустили на свободу, потому что для него не хватило свободного места в тюрьме.
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