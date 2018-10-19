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В Луцке убийцу отпустили из колонии, потому что не хватило места

20.10.2018 20:06 — Разное | Партизан  
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В Луцке преступника выпустили на свободу, потому что для него не хватило свободного места в тюрьме.

Об этом заявил заместитель главы ГПУ Евгений Енин в Facebook.

«Преступник, виновный в смерти несовершеннолетнего, приговор в отношении которого вступил в законную силу, пожалуй думал, что «решил все свои вопросы», спокойно разгуливая по улицам в Луцке, а не тюремными коридорами, потому что…вдумайтесь!!! В учреждении исполнения наказаний для него «не хватило» свободного места!!!», - написал чиновник.



По словам Енина, осужденного этапировали в место исполнения наказаний, в отношении сотрудников правоохранительных органов начато служебное расследование, а региональным прокуратурам дали поручение проверить состояние соблюдения законности в сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы и ареста.



 
 
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В Луцке преступника выпустили на свободу, потому что для него не хватило свободного места в тюрьме.
 
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