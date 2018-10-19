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В Пинске милицейский автомобиль сбил пешехода на переходе

20.10.2018 20:45 — Разное | Аргументы и факты  
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В Пинске милицейский автомобиль сбил пешехода на переходе
Фото из открытых источников

Как стало известно, наезд произошел на пешеходном переходе в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского, пишет TUT.by со ссылкой на пострадавшего в происшествии.

Потерпевший рассказал, что вышел на пешеходный переход, сделал пару шагов и почувствовал удар. Водитель милицейского автомобиля оказал ему первую помощь, затем мужчину доставили в больницу.

Стало известно, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает: ему на голову наложили четыре шва.  После этого мужчину отправили домой.
 

 
 
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Стало известно, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает: ему на голову наложили четыре шва. После этого мужчину отправили домой.
 
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