В Пинске милицейский автомобиль сбил пешехода на переходе

Как стало известно, наезд произошел на пешеходном переходе в ночь с 19 на 20 октября на улице Рокоссовского, пишет TUT.by со ссылкой на пострадавшего в происшествии.

Потерпевший рассказал, что вышел на пешеходный переход, сделал пару шагов и почувствовал удар. Водитель милицейского автомобиля оказал ему первую помощь, затем мужчину доставили в больницу.

Стало известно, что здоровью пострадавшего ничего не угрожает: ему на голову наложили четыре шва. После этого мужчину отправили домой.

