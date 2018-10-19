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«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

20.10.2018 20:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Когда в лесу чисто, а столица – в мировом рейтинге. 20 октября белорусы занялись генеральной уборкой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Такие субботники уже переросли в масштабные форумы чистоты. В этот раз за грабли и метлы взялись более 38 тысяч волонтеров. Тема этой экологической акции – «Чистый лес».

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Провести субботу на свежем воздухе предпочли как молодые люди, так и представители серьезных государственных структур. В том, что приобщиться к полезному делу можно даже не выезжая за пределы кольцевой, убедился Евгений Пустовой.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Белые перчатки и хорошее настроение. Сегодня белорусы занялись уборкой леса, который занимает 40 % территории нашей страны. А значит, чистый лес – чистая Беларусь.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Уже восьмой год на помощь лесоводам приходят волонтеры. Ежегодно десятки тысяч человек.

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Беларусь – чистая страна. Это отмечают многочисленные гости, от рядовых туристов до политиков. А теперь об ухоженности белорусской столицы знают даже за океаном.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Новость последних дней: по отзывам посетителей онлайн-сервиса Booking и рейтингу аналитического американского интернет-ресурса The Street Минск в тройке самых чистых городов мира. И весьма приятно, когда и ты причастен к этому делу.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Александр Кулик, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
Большая часть объектов – это мемориальные комплексы, захоронения воинские. Поэтому каждый может принять участие и внести свою лепту в хорошее дело.

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В этом году порядок навели в двух тысячах локаций. Заводчане или руководители общественных объединений и предприятий, студенты или госслужащие – неважно. Главное – это гвардия неравнодушных людей.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Посыл акции «Чистый лес» Администрация Президента предложила в своем прочтении, выполняя поручение главы государства «город необходимо оживлять деревьями». Работали у заказника Лебяжий.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Деревья выбрали самые подходящие для города: ивы податливы для формирования кроны и менее чувствительны к автомобильным выбросам. Аллею разбили вдоль оживленной трассы.

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«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Ольга Шпилевская, начальник главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси:
Меня так воспитывали родители, я так воспитываю свою дочь. И очень бы хотелось, чтобы все родители обращали внимание на то, что если ты хочешь показать пример, если ты хочешь что-то сделать, если хочешь, чтобы тот мир, который тебя окружает, стал немножко лучше и яснее, красивее в плане посаженного дерева – возьми, присоединись и сделай.

«Если хочешь, чтобы мир стал немножко лучше и яснее»: республиканская акция «Чистый лес» прошла в Беларуси

Поучаствовать в экологической понятной белорусскому характеру толоке может любой желающий, достаточно обратиться в местный лесхоз. Там подскажут, как и где сделать лес чище. Хотя говорят, что чисто не только там, где убирают, но там, где не сорят.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Когда в лесу чисто, а столица – в мировом рейтинге. 20 октября белорусы занялись генеральной уборкой страны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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