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Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

20.10.2018 21:51 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Стать волонтером, снять фильм о самых сложных поисках отряда «Ангел» и выиграть кинофестиваль. Именно так родилась картина «Дай мне знак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Автором сценария, режиссером, а также человеком, который полностью решал все технические вопросы, стал студент четвертого курса БГАИ Кирилл Власенко. Молодой человек раскрывает подробности операции по поиску Максима Мархалюка. 11-летний мальчик пропал в Беловежской пуще чуть больше года назад, и до сих пор его судьба неизвестна. Как реальная история покоряет международные кинофестивали – в репортаже Евгения Поболовца.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Кирилл Власенко был одним из 2000 волонтеров, принимавших участие в операции по поиску Максима Мархалюка. Отряд «Ангел» оперативно приехал на место и стал активно помогать следователям.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Лес разбили на участки, вспоминает Кирилл, обследовали каждый из них. Поиски 11-летнего Максима специалисты называют самыми тяжелыми и масштабными за последние годы. В работе была использована вся современная техника, которая есть сейчас в руках волонтеров.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Кирилл Власенко, волонтер поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Закуплена навигация новая, фонари, компасы – и это только базовые элементы техники. Имеются и тепловизоры, и квадрокоптеров несколько штук. То есть отряд технически оснащен хорошо.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Фильм «Дай мне знак» состоит из реальных, а не постановочных съемок волонтеров. В этом его уникальность и ценность. Это и дневные, и ночные съемки с земли и с воздуха, летние и зимние поисковые работы. Видео дает возможность зрителю прочувствовать ситуацию, понять, насколько сложна в организации эта работа.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Обращение в поисковый отряд может поступить в любой момент – днем, ночью, в выходной. Кирилл, как и другие волонтеры, собирался за 2 часа (таков норматив), находил необходимую аппаратуру и выезжал на место.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Сергей Ковган, руководитель поисково-спасательного отряда «Ангел»:
Фильм получился правдивый, на мой взгляд, трогательный. Люди могут увидеть, как можно спасти жизнь силами обычных людей, которые просто не остались равнодушными и пришли на помощь, когда люди в этом остро нуждаются.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

За шесть лет работы «Ангел» помог найти 600 человек. С начала 2018 года – 70. Сейчас фильм находится в закрытом доступе. В ближайшее время будет организован показ на фестивалях в России и в Беларуси, тогда его увидит широкий круг зрителей. Главной задачей фильма авторы видят не победу в конкурсе, а привлечение внимания к проблематике пропажи детей.

Волонтёр отряда «Ангел» снял фильм о поисках 11-летнего Максима Мархалюка

Евгений Поболовец, СТВ:
С 1993 года до настоящего времени в розыске продолжают находиться порядка 50-ти несовершеннолетних. И хоть белорусская система организации поисковых работ одна из передовых в Европе, найти удается далеко не всех. Благодаря активной работе правоохранительных органов и волонтерских движений процент найденных от общего количества пропавших ежегодно растет.

 
 
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Новости Беларуси. Стать волонтером, снять фильм о самых сложных поисках отряда «Ангел» и выиграть кинофестиваль. Именно так родилась картина «Дай мне знак»,...
 
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