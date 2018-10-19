«Крик души» жителей деревни Черни: дайте нам чистую воду!

Не знаем, что и делать, куда уже обращаться. Качество воды из крана такое, что в ней страшно даже мыться, не то что, использовать для приготовления пищи.



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Помимо ярко рыжего цвета, вода имеет ещё и неприятный запах.



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Пробовали писать во все инстанции, включая Министерство ЖКХ. После многочисленных жалоб, на короткое время тем жителям, что писали жалобы, произвели перерасчет: признали, что вода непригодна и уменьшили ее стоимость на 10%.

Через месяц приехала Санитарная служба, взяла пробы в пластиковые бутылки и выдала вердикт: вода удовлетворяет всем нормам.

Помогите, нас травят! Мы устали сражаться с "ветряными мельницами" нашего ЖКХ.