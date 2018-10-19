Брестские таможенники приняли участие в акции «Чистый лес-2018»

20 октября 2018 года по инициативе Министерства лесного хозяйства в нашей стране состоялась республиканская добровольная акция «Чистый лес», которая проводится с 2010 года и стала традиционной.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59915.php

Читать полностью в источнике с фото:





В этом году активное участие в мероприятии республиканского масштаба, приуроченном к Году малой родины, приняли сотрудники Брестской таможни. Свыше 100 таможенников в свободное от службы время помогли работникам различных лесхозов навести порядок в лесных массивах области. Брестские таможенники в субботний день вместе с представителями местных лесничеств трудились на 8 объектах.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59915.php

Читать полностью в источнике с фото:





Сотрудники функциональных отделов таможни посадили 1500 саженцев клена, березы и сосны на территории более 2 га под Брестом возле д. Каменица-Жировецкая. Представители таможенного поста «Домачево» занимались лесовосстановлением леса в Томашовском лесничестве, посадив там саженцы молодой сосны.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59915.php

Читать полностью в источнике с фото:





Своих брестских коллег во время акции поддержали сотрудники самых отдаленных от областного центра таможенных постов – «Барановичи» и «Пинск». Должностные лица ТП «Барановичи» убрали от мусора урочище «Гай», расположенное на северо-восточной окраине города.