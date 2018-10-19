ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские таможенники приняли участие в акции «Чистый лес-2018»

20.10.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

20 октября 2018 года по инициативе Министерства лесного хозяйства в нашей стране состоялась республиканская добровольная акция «Чистый лес», которая проводится с 2010 года и стала традиционной.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59915.php

Брестские таможенники приняли участие в акции «Чистый лес-2018»

В этом году активное участие в мероприятии республиканского масштаба, приуроченном к Году малой родины, приняли сотрудники Брестской таможни. Свыше 100 таможенников в свободное от службы время помогли работникам различных лесхозов навести порядок в лесных массивах области. Брестские таможенники в субботний день вместе с представителями местных лесничеств трудились на 8 объектах.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59915.php

Брестские таможенники приняли участие в акции «Чистый лес-2018»

Сотрудники функциональных отделов таможни посадили 1500 саженцев клена, березы и сосны на территории более 2 га под Брестом возле д. Каменица-Жировецкая. Представители таможенного поста «Домачево» занимались лесовосстановлением леса в Томашовском лесничестве, посадив там саженцы молодой сосны.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59915.php

Брестские таможенники приняли участие в акции «Чистый лес-2018»

Своих брестских коллег во время акции поддержали сотрудники самых отдаленных от областного центра таможенных постов – «Барановичи» и «Пинск». Должностные лица ТП «Барановичи» убрали от мусора урочище «Гай», расположенное на северо-восточной окраине города.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
20 октября 2018 года по инициативе Министерства лесного хозяйства в нашей стране состоялась республиканская добровольная акция «Чистый лес», которая проводится с 2010...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шчырай працы прызнанне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика