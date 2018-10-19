Удобно, дешево и весело. На «Дидас Персия» прошла расширенная ярмарка

В субботу 20 октября прошла четвертая в этом сезоне ярмарка производителей сельскохозяйственной продукции. До сих пор на них была представлена продукция колхозов, фермерских хозяйств и агропредприятий. В этот день к ним присоединились торговые объекты, общественное питание и даже артисты.



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В широком смысле значение слова «ярмарка» означает форму торговли. Издревле купцы везли свой товар в наиболее безопасные и комфортные для торговли места. Это не просто способ организации торговли, это традиции, это история, это праздник.



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На стоянке ТЦ «Дидас Персия» яблоку негде было упасть. Бойкая торговля и задорная ярмарочная музыка создавала поистине веселую и даже праздничную атмосферу. Кроме радости пополнения продовольственных запасов на зиму, брестчане с удовольствием подпевали участникам ансамбля «Крыница» городского центра культуры, который исполнил известные народные хиты.



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На ярмарке звучали тенора и баритоны. Обладатели этих голосов - Владимир Махнач и Владимир Ящук исполняли дуэтом итальянскую классику. Также можно было услышать произведения в авторском исполнении брестских певцов Алексея Федчука и Анны Мисевич.