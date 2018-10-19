Власти возьмутся за белорусов с низкими доходами. Сколько человек сейчас зарабатывают до 300 рублей

Власти намерены поднять доходы белорусов, у которых низкие заработки. «Мы планируем, что в нашей стране заработная плата уже перевалит через Br1 тыс. за счет того, что мы поднимем заработную плату у низкооплачиваемых слоев населения. По этим вопросам решения приняты, они также на контроле», — заявил накануне Александр Лукашенко. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько белорусов зарабатывают меньше 300 рублей и как их число отличается по регионам.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Президент уточнил, что правительство «пусть в этом направлении двигается», а «все люди должны понимать, что деньги должны быть заработаны, никто нам их не сбросит». Премьер-министр Сергей Румас после доклада у президента страны по программе социально-экономического развития страны на ближайшие годы заявил, что правительство рассчитывает, что, по данным за сентябрь этого года, средняя зарплата в стране выйдет на уровень порядка 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже.

По словам Сергея Румаса, правительство также готовит перечень мер, направленных на повышение доходов низкооплачиваемых категорий работников. «В следующем году глава государства поручил правительству сделать основной упор на лиц, которые получают невысокую заработную плату. И правительство готовит сегодня перечень мер для того, чтобы зарплата у низкооплачиваемых слоев населения росла более высокими темпами», — заявил Сергей Румас.

В мае этого года, по официальной статистике, 85 905 работникам платили меньше 300 рублей в месяц (причем это сумма до уплаты налогов). Из них 33 540 человек и вовсе зарабатывали меньше 200 рублей.

Если сравнивать по регионам, то больше всего тех, кто зарабатывает меньше 300 рублей, — в Брестской области (15 566 человек в мае этого года). Следом по этому показателю идут Витебская (13 998) и Гомельская области (13 310). В столице насчитывается 12 850 работников с такими заработками, в Гродненской области — 11 658, в Минской — 9436, а в Могилевской — 9087.

Больше всего работников с заработками до 300 рублей — в образовании (27 560 человек в мае). В здравоохранении и сфере предоставления соцуслуг — 11 462 человека, в сельском, лесном и рыбном хозяйствах — 11 052 человека. В промышленности этот показатель составляет 8718 человек, из них большинство — в обрабатывающей (6971 человек).

В октябре прошлого года в федерации профсоюзов сообщали , что в Беларуси каждый четвертый работник организаций, финансируемых из бюджета, — 27% — получает доплату до минимальной заработной платы. Так, в образовании добавляли до минималки 36,9% работников. Выше всего этот показатель в Гомельской области — 40,6%, а ниже всего — в Минской (20,4%). Активнее всего доплачивают работникам детских дошкольных учреждений и малокомплектных школ.

В здравоохранении доплачивали до минималки 16,9% работникам отрасли. Больше всего — в Витебске (30%), а меньше всего — в Минске (4%). Добавляют в основном уборщикам помещений, лифтерам, кухонным рабочим, санитаркам, поварам, младшим медицинским сестрам. Кроме того, доплаты осуществляют отдельным специалистам немедицинского профиля, не имеющим стажа работы в отрасли, квалификационной категории, надбавки за сложность и напряженность труда, повышения тарифной ставки за контракт (бухгалтер, экономист, кассир, инспектор по кадрам).

В бюджетных организациях культуры, информации, спорта и туризма до минималки доплачивали 27,9% работникам. В лидерах — Минская область, где двум из трех работников требуются доплаты (61,1%). Меньше всего в этой сфере доплачивают в организациях Могилевской области — 17%.

В сфере государственных учреждений 14,9% работников получали доплату до минимальной зарплаты (от 10% в Могилевской области до 22% в Гродненской области).

Напомним, правительство планировало до конца этого года поднять размер минимальной заработной платы, которая сейчас равна 305 рублям, до уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек.