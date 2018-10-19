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Бывший начальник УП «Пинская СПМК–5» предстанет перед судом
20.10.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Экс-руководителя Пинской СПМК-5 обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и халатности. О накопившихся проблемах в этой организации, связанных с деятельностью начальника, мы уже
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Экс-руководителя Пинской СПМК-5 обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и халатности. О накопившихся проблемах в этой организации,...
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