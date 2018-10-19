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Бывший начальник УП «Пинская СПМК–5» предстанет перед судом

20.10.2018 22:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Экс-руководителя Пинской СПМК-5 обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и халатности. О накопившихся проблемах в этой организации, связанных с деятельностью начальника, мы уже рассказывали. Тогда финансовая милиция и КГК выявили, что руководитель, вкладывая деньги в ненужный транспорт и оборудование, фактически довел предприятие до ручки. А потом всплыли и криминальные дела. 

Простаивающая линия оборудования на ОАО «Завод Модуль» в Ганцевичах

И вот следствие огласило результат. По словам официального представителя УСК по Брестской области Дмитрия Иванюка, обвиняемый причинил ущерб организации на сумму свыше 40 тысяч рублей. Злодеяний было несколько:

- В марте 2014 года обвиняемый дал указание подчинённым работникам, чтобы они переместили транспортное средство организации в иное место хранения, которое не было для этого предусмотрено, откуда автомобиль исчез. Так же он, получив просьбу об изготовлении и установке металлических изделий, принял наличные денежные средства для их оплаты. Вместе с тем, руководитель распорядился, чтобы сотрудники оплатили заказанные у ИП изделия средствами организации. С октября по ноябрь 2016 года дал указания подчиненному приобрести за счет средств предприятия облицовочную плитку, которую использовал при строительстве своего дома. В тот же период времени сообщил ложные сведения о начале строительства объекта организации, после чего дал указания подчиненным переместить бетонные и железобетонные изделия предприятия на земельный участок, который планировал получить.

Ущерб бывший начальник возместил в полном объеме. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Экс-руководителя Пинской СПМК-5 обвиняют в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и халатности. О накопившихся проблемах в этой организации,...
 
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