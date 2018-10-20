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Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

20.10.2018 — Разное | Полымя  
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19 октября на базе ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи» среди учеников 10-11 классов района состоялась олимпиада по финансовой грамотности. Организатором выступили Министерство образования и Национальный банк Республики Беларусь.

Ежегодная олимпиада направлена ​​на популяризацию знаний в области финансов, создание условий для реализации интеллектуальных способностей учащихся, приобретение ими опыта познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности, формирование у учеников практических навыков использования финансовых инструментов для планирования бюджета и накоплений, контроль своих доходов, расходов и долгов, развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащихся.

В отличие от прошлого года, нынешняя олимпиада проходит в четыре этапа: первый (школьный), второй (районный), третий (областной) и заключительный (республиканский).

Победителями районного этапа олимпиады по финансовой грамотности стали: 1 место — Полина Чечётко (ГУО «Турецкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», 10 класс), 2 место — Екатерина Савко (ГУО «Райцевский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа», 11 класс) и 3 место — Александра Артюх (ГУО «Средняя школа №2 г.п. Кореличи», 11 класс).

Победители представят Кореличский район на областном этапе 19 ноября в Гродно.
Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Олимпиада по финансовой грамотности в Кореличах определила призёров районного этапа

Виктория КОСТЮК
Фото автора

 
Теги: Гродно
 
 
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19 октября на базе ГУО «Средняя школа №1 г.п. Кореличи» среди учеников 10-11 классов района состоялась олимпиада по финансовой грамотности.
 
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