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Пара, которая оставила умирать в больнице избитого парня, перед бегством забрала выручку из магазина

20.10.2018 21:41 — Разное | Партизан  
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Уже три недели милиция ищет пару из Минска, которая привезла в больницу сильно избитого парня. Его жизнь спасти не удалось, возбуждено уголовное дело.


Фото ГУВД Мингорисполкома

Уже три недели милиция ищет пару из Минска, которая привезла в больницу сильно избитого парня. Его жизнь спасти не удалось, возбуждено уголовное дело. Журналисты телеканала ОНТ разыскали делового партнера Артура Бруйло, который рассказал о своем компаньоне.

По его словам, он и Бруйло вместе открыли мини-маркет. Они познакомились в колонии, где оба отбывали срок, тогда им и пришла в голову идея заняться бизнесом. Когда партнер Бруйло пришел утром 30 сентября в магазин, он сразу понял, что что-то произошло — стояла бутылка вина с разбитым горлышком, на плитке были пятна крови.

Компаньон Бруйло охарактеризовал его как очень умного человека — «пока не выпьет». Он также рассказал, что в семейных отношениях Бруйло супруга во многом доминировала, и именно ее считает автором идеи скрыться от следствия.


Перед бегством пара забрала выручку из магазина, а также ноутбук с бухгалтерскими документами.

Партнер Бруйло предполагает, что супруги могли скрыться в России. По его словам, «такое уже было».

Ранее сообщалось, что в ночь с 29 на 30 сентября в подсобке магазина по Вузовскому переулку выпивали четверо мужчин. По версии следствия, 33-летний мужчина тяжело избил 25-летнего парня, а потом в компании жены привез пострадавшего в больницу. В милиции TUT.BY рассказали, что у парня были тяжелейшие травмы. Несколько дней медики пытались его спасти, но безуспешно.

Супругов разыскивает милиция. Известно, что в тот день они уехали на машине Mercedes-Benz зеленого цвета, госномер 3444 ВТ-2. Как выяснили журналисты ОНТ, машина была куплена в рассрочку, деньги за нее супруги полностью так и не выплатили.


 
Теги: Минск
 
 
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Уже три недели милиция ищет пару из Минска, которая привезла в больницу сильно избитого парня. Его жизнь спасти не удалось, возбуждено уголовное дело.
 
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