В милицию обратились сотрудники Минской областной клинической больницы, которые рассказали, что из приемного отделения неизвестный мужчина похитил аппарат ЭКГ стоимостью более 4 тысяч рублей.





Пропажу дорогого медицинского оборудования обнаружила медсестра, которая в мужской смотровой опрашивала очередного пациента. Она нашла на полу сетевой шнур от аппарата. Просмотрев камеры видеонаблюдения, сотрудники милиции установили мужчину, выносящего из помещения аппарат.





Выяснилось, что мужчину в больницу доставила бригада скорой помощи. Медработники проводили его в смотровую, где он должен был дождаться врача, но мужчина забрал аппарат ЭКГ и спокойно покинул больницу.





«Только он не учел, что в сопроводительном листе, который заполняли медработники, указаны его данные», — рассказали в милиции.









Похитителя нашли быстро. Им оказался 36-летний житель Минского района. Он был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Аппарат ЭКГ был изъят.





За кражу в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (Кража) УК. Ему грозит лишение свободы до 3 лет.



