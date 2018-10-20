21 октября. События и люди

ПРИМЕТЫ:

Трифон и Пелагея. С этого дня всё холоднее. Шубу да рукавицы с полатей достают. В этот день принято заниматься починкой, изготовлением или приобретением зимней одежды.

РОДИЛИСЬ:

1760 Кацусика ХОКУСАЙ, японский художник, гравёр, мастер ксилографии. За свою жизнь нарисовал примерно 30.000 картин, т. е. по две в день!

1833 Альфред Бернхард НОБЕЛЬ, изобретатель динамита, учредитель знаменитых премий, которые вручаются в день его смерти. Согласно завещанию, оставшийся после его смерти капитал составил Нобелевский фонд (31 млн шведских крон). Средства были помещены в акции, облигации и займы, доход от которых ежегодно делится на 5 частей и присуждается в форме Нобелевских премий за работы в области физики, химии, физиологии или медицины, литературы, а также за деятельность по укреплению мира. Сейчас размер каждой премии составляет более миллиона долларов.

1917 Диззи ГИЛЛЕСПИ (Джон БИРКС), знаменитый американский джазовый трубач.

1928 Раднэр Зинятович МУРАТОВ, российский актёр («Джентльмены удачи»). Тяжкий вдох его Василия Алибабаевича - "Эээх, шакал я паршивый, всё ворую, ворую" - стал крылатой фразой. После инсульта в 2003 году у него были проблемы с памятью. Умер в 2004 году от инсульта, в полной нищете.

1940 Манфред МАНН (Михаэль Сепс ЛЮБОВИТЦ), английский рок-музыкант.

1945 Никита Сергеевич МИХАЛКОВ, российский актёр, режиссёр. У него от двух браков четверо детей. Его фамилию правильно читать с ударением на втором слоге. Владеет виноградниками в итальянской Тоскане.

1949 Биньямин НЕТАНЬЯХУ, премьер-министр Израиля. Родился в семье выходцев из Беларуси.

1977 Вадим Францевич ГИГИН, белорусский телеведущий и историк.

1980 Ким (Кимберли Ноэль) КАРДАШЯН-УЭСТ, американская фотомодель и актриса. У неё сын и две дочери.

1985 Игорь Николаевич СТАСЕВИЧ, белорусский футболист. Рост 180 см, вес 77 кг. Прозвище - Стасик.

1989 Брюс ХЛЕБНИКОВ, сильнейший юноша планеты, обладатель более 30 мировых рекордов. Родился в поезде «Тула - Москва». В 8-летнем возрасте мог разорвать руками книгу в 700 страниц.

СОБЫТИЯ:

2137 до н.э. Первое описанное полное солнечное затмение (Китай).

1520 Мореплаватель Фернан МАГЕЛЛАН открыл и прошёл пролив между Атлантическим и Тихим океанами, который впоследствии назвали его именем.

1849 Первый татуированный человек, Джеймс О'КОННЕЛЛ, был представлен на выставке во Франклинском театре в Нью-Йорке.

1854 В Париже на премьере оперы Ж. ОФФЕНБАХА «Орфей в аду» был впервые публично исполнен танец канкан. К первым исполнительницам предъявлялись следующие требования: их рост не мог превышать167 см, при этом размер ноги должен был быть строго 36-м.

1918 Маргарет ОУЭН установила мировой рекорд скорости по машинописи - 170 слов в минуту на ручной пишущей машинке.

1923 В мюнхенском «Deutsches Museum» профессор Вальтер БАУЭРСФЕЛЬД продемонстрировал первый в мире планетарий.

1926 В Монреале американский фокусник Гарри ГУДИНИ попросил зрителя ударить его в живот (от этого удара фокусник через 10 дней скончался).

1985 В Англии начались самовозгорания в домах, в которых висели репродукции картины «Плачущий мальчик» итальянского художника Джованни БРАГОЛИНА. Сами репродукции при этом остались невредимыми.

1997 Новая версия песни Элтона ДЖОНА «Candle in the Wind», посвященная памяти принцессы ДИАНЫ, стала самым популярным синглом в истории поп-музыки: в течение месяца было продано 31,8 млн экземпляров.

ДНИ ГОРОДОВ:

Житковичи - 518 лет.